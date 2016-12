Era „cheltuielilor fără cap”, încheiată!

Nu de puţine ori am văzut, în guvernările trecute, moda ca, de îndată ce un nou ministru era numit în funcţie, să se stopeze toate proiectele începute până la acea dată, indiferent de pagubele provocate bugetului de stat. Sunt semne că acele vremuri au apus. O dovedesc declaraţiile ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism, Maria Grapini, care a afirmat că şantierele deschise vor fi continuate dacă sunt realizate în proporţie de 80% şi dacă ar costa mai mult să fie oprite. „Lucrările la şantierele deschise vor continua doar dacă sunt realizate în proporţie de 80% şi dacă ar costa mai mult să le oprim. Din păcate, banii din acest an din buget trebuie să-i alocăm facturilor neachitate din anii din urmă”, a arătat ministrul Grapini. Declaraţiile actualului ministru vin ca răspuns la afirmaţiile făcute de fostul şef al Turismului, Elena Udrea, care a spus că ar fi o performanţă pentru actuala conducere dacă ar continua ce a început ea. În acest context, Maria Grapini a ţinut să precizeze că va fi greu să continue ce a început Udrea, având în vedere sutele de procese pe care le-a moştenit şi pentru care se plătesc miliarde de lei. „Turismul are nevoie de un bun management şi de asta mă ocup eu. Nu ştiu ca Elena Udrea să fie specialist în turism şi nu cunosc să fie specialistă în management organizaţional sau instituţional, având în vedere că primul act de conducere a fost la un minister. Eu am declarat că nu mă lupt cu nume - de altfel nu i-am pronunţat niciodată numele în declaraţiile mele publice -, ci mă voi lupta cu mentalităţi, comportamente, indicatori de eficienţă şi competitivitate”, a mai spus ministrul Grapini. Ea a adăugat că vrea ca România să nu mai fie ultima ţară din Europa la Turism, să nu mai cheltuiască banii publici „fără cap” şi să nu mai existe competiţii între cine atrage mai multe fonduri europene, ca să obţină laudele preşedintelui, însă fără efecte în realitate.