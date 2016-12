„Era cu mintea şi sufletul sfâşiate, Mincu rămăsese ultima portiţă”

FRICA DE SINGURĂTATE. Elena Liliana Hristodorescu a terminat Facultatea de Matematică, la Universitatea Ovidius, din Constanţa. O fostă colegă ne-a dat mai multe amănunte despre viaţa Lilienei din perioada studenţiei. Pentru că femeia doreşte să-şi păstreze anonimatul, o vom numi Crina. „Stătea cu o colegă, Cristina, într-o căsuţă închiriată de pe strada Unirii. Ne-am împrietenit, apoi am început să observ cam ce fel de viaţă aveau cele două fete. Cristina era combinată cu Alex Mincu, fiind studenta lui, iar Lili se vedea cu unul Florin, dar, în acelaşi timp, se întâlnea şi cu un coleg, Dan. Spunea că îi iubea pe amândoi. De atunci avea lupte sufleteşti interioare. Florin îi spunea tot timpul că va divorţa şi va rămâne cu ea. Dar într-o seară m-a sunat, a spus ceva de neînţeles şi mi-a închis. Singurul cuvânt pe care l-am înţeles a fost „mare”. Am alergat în spatele universităţii, la casa unde stătea. Nu am găsit-o. Ştiam sigur că păţise ceva. Am început să o caut prin împrejurimi. Aducându-mi aminte de cuvântul „mare”, am plecat împreună cu prietenul meu să o căutăm pe malul mării. Era în apă până la mijloc şi ţipa că vrea să se omoare. De ce a făcut acest gest? Pentru că, în acea zi, Florin se căsătorise religios cu soţia sa”, spune Crina. Ea îşi aminteşte că, deseori, de sărbători, era sunată de Liliana, care se simţea singură. „Nu putea accepta încă de pe atunci să fie dată la o parte, să fie pe locul doi în legăturile cu bărbaţii. Ştiţi foarte bine că, de sărbători, amantele sunt singure, atunci suferea ea cel mai mult. Întodeauna îi spuneam că la maturitate va regreta o astfel de viaţă, va ajunge să rămână singură fără nimeni drag alături şi uite că acum s-a agăţat de Alex, cu toate că ştia prea bine ce fel de om este. Ştia de la Cristina, de la sora ei, Cătălina, şi totuşi a acceptat relaţia. De ce ? Pentru că majoritatea bărbaţilor care au trecut prin patul ei au rămas cu soţiile. Singurul din tot anturajul a fost Alex Mincu, căruia oricum nu-i pasă de nimic în viaţă. A crezut că îl poate reface, ca om, pentru că era singurul care o acceptase cu trecutul ei. A crezut că poate face ceea ce alte femei nu au reuşit”, mai spune Crina, care nu a înţeles niciodată de ce Liliana a ales acest drum şi nu a început o viaţă normală. Crina îşi aminteşte că că Lilianei îi era frică de singurătate şi nu suporta gândul de a nu avea o familie. „Ea trebuia să nu se apropie de Mincu ştiind că este dus cu pluta, dar el rămăsese ultima „portiţă\". De fiecare data când îşi găsea un prieten fără obligaţii, acesta afla despre trecutul ei şi o părăsea. Atunci ea suferea enorm şi aşa, acumulându-se în atâţia ani aceste suferinţe, a recurs la acest gest. Nici Mincu, care o accceptase cu trecutul ei, nu o mai dorea acum. A plecat exact de Ziua Îndrăgostiţilor şi a lăsat-o singură în casă. Asta i-a pus capac! Avea încă din facultate drag pentru votcă. Sunt multe de spus, un roman întreg, dar ce sens mai au cuvintele acum. Nu a înnebunit-o Mincu, era cu mintea şi sufletul sfâşiat, înainte să se combine cu el. Ea a luptat pentru că era ultima speranţă a ei de a duce o viaţă normală cu soţ şi copii. Asta îşi dorea în ultimul timp, dar a fost prea târziu pentru ea. Aşa că a recurs la acest gest ştiind că nu poate trăi singură. Îi era frică de singurătate foarte mult”.

ULTIMUL DRUM. Tânăra de 37 de ani, care s-a sinucis de Ziua Îndrăgostiţilor, a fost înmormântată, ieri după-amiază, în cimitirul din Lumina. Elena Liliana Hristodorescu a fost condusă pe ultimul drum de familie, rude, prieteni şi colegii de muncă. Numai două persoane dragi Lilianei nu au fost prezente, iubitul ei, Alexandru Mincu, şi sora vitregă. „Sora ei are un copil mic şi stă la Bucureşti şi nu a putut să vină”, a declarat un unchi de-al Lilianei. Pentru că şi-a pus capăt zilelor, Liliana Hristodorescu nu a avut parte de o slujbă religioasă în biserică. Chiar dacă nu a fost măritată, tânăra nu a purtat rochie albă de mireasă. Ea a fost îmbrăcată într-o pereche de pantaloni, cu o cămaşă galbenă, un palton şi strânsă în talie cu o curea, iar pe cap avea o diademă. Sfâşiată de durere şi cu lacrimi în ochi, mama Lilianei a aruncat câteva flori şi pământ peste coşciug. „Fata lui mama, unde te duci tu? De ce ne-ai părăsit? Acum ţi-ai ales drumul în viaţă, ţi-ai ales casa ta...”, suspina răpusă de durere Ştefania Ursu. Amintim că tânăra şi-a luat viaţa, aruncându-se de la etajul şase al unui bloc situat în zona Faleză Nord, din Constanţa. Liliana Elena Hristodorescu a lăsat un bilet de adio prin care răspunzător de acest gest îl face pe iubitul ei.