„Era mai uşor să răzbatem dacă eram o trupă de fete cu nişte… chestii opulente”

Ionuţ Ungureanu, solistul trupei „Provincialii”, este un artist care şi-a cîştigat notorietatea în spaţiul muzical autohton. De două ori premiat la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” - în 2005 a obţinut trofeul, iar anul acesta, Premiul pentru cea mai bună creaţie -, Ionuţ a colaborat, deja, cu nume sonore din muzica românească. Interpretul a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în care a vorbit despre succesele şi planurile trupei „Provincialii”.

Reporter: Ce înseamnă pentru „Provincialii” oraşul Constanţa?

Ionuţ Ungureanu: De Constanţa ne leagă amintiri frumoase, de aici a pornit totul, în 2005, la Festivalul de la Mamaia, pentru mine, Constanţa şi Mamaia înseamnă tot una. Şi atunci, în 2005, cînd am luat trofeul, a fost un moment care ne-a propulsat. În 2005, eram la momentul în care toată lumea spunea că muzica trupei nu sună bine, trebuia să convingem şi iată că, după Mamaia, am reuşit să convingem şi nimeni nu s-a mai îndoit de muzica noastră. După 2005, a fost un episod în care am luat avînt, iar în 2006, am reconfirmat acest lucru, la Mamaia, cînd am venit cu o piesă foarte frumoasă, „Aproape de cer” şi am luat locul I, mai bine de atît nu se putea.

Rep: Ce părere aveţi despre concertele live?

I.U: Mă bucură foarte mult că se organizează recitaluri live, dar, în acelaşi timp, sînt şi puţin trist, pentru că nu întotdeauna sonorizarea este bună, mai ales dacă spectacolul este transmis pe un post de televiziune.

Rep: Ce planuri are trupa „Provincialii”?

I.U: Să ştii că artiştilor nu le place să vorbească despre planurile lor, pentru că atunci cînd vorbeşti înainte despre un lucru, este puţin probabil să se întîmple. În prezent, sîntem într-un program de schimbare totală, am cooptat o fată foarte frumoasă, care cîntă la saxofon, Yana, am reorchestrat tot repertoriul pentru ea, de acum va face parte din trupă. Pe viitor avem două albume de lansat, noi am strîns piese şi le-am pus la păstrat şi acum aşteptăm momentul prielnic pentru a găsi cea mai bună oportunitate de a lansa un album. Vom filma şi un videoclip, încă nu ştiu la ce piesă, dar acest lucru se va întîmpla cît de curînd.

Rep: Cine compune piesele trupei?

I.U: Piesele le compunem cu toţii, pentru că „Provincialii” înseamnă opt persoane de acum înainte, nu cinci. Cineva vine cu o idee şi împreună facem o piesă. Eu cred că sîntem puţin mai… stîngaci la versuri şi atunci, apelăm la diferiţi textieri. Avem un compozitor de suflet, Eduard Cîrcotă este cel care a scris piesa „Time”, dar şi „Seven Days”, piesa pe care am interpretat-o cu Paula Seling.

Rep: Cum veţi petrece sărbătorile?

I.U: De sărbători, ca de fiecare dată, vom cînta. În ultimii 12 ani am cîntat, întotdeauna, în perioada sărbătorilor.

Rep: Este greu ca o formaţie din provincie să ajungă în vîrf?

I.U: Este greu ca o formaţie de băieţi să răzbată, pentru că dacă eram o trupă de fete cu nişte… chestii opulente era mult mai uşor. Dar noi sîntem nişte băieţi care ne străduim să convingem şi pe alţii, aşa cum e normal.

Rep: Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

I.U: Ţineţi aproape, că venim!