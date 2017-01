“Era momentul pentru un schimb de generaţii”

După ce a schimbat antrenori pe bandă rulantă în ultimii ani, FC Farul a schimbat strategia în această iarnă. Oficialii grupării de pe litoral au decis de această dată să remanieze lotul, fiind nemulţumiţi de rezultatele obţinute în prima parte a campionatului. Astfel, antrenorul principal Ion Marin a pus pe lista de transferuri nouă fotbalişti, majoritatea cu vechime în formaţia constănţeană. În exclusivitate pentru Telegraf, tehnicianul “rechinilor” a dezvăluit motivele care au stat la baza hotărîrii luate în urmă cu zece zile. “În vară, după terminarea campionatului, am insistat personal ca din salvarea de la retrogradare să nu se facă un titlu de glorie. Mai degrabă, ar fi trebuit să reprezinte momente de reflecţie pentru noi toţi ca pe viitor să nu mai facem aceleaşi greşeli, să fim mai modeşti şi mai muncitori şi să nu mai ajungem în astfel de situaţii, mai ales că a fost al doilea sezon consecutiv cînd s-a întîmplat acest lucru. În plus, am fost de acord că este nevoie de o infuzie de capital pentru a stimula jucătorii. Astfel, unora le-au fost dublate contractele şi am încercat să-i cointeresăm material pentru obţinerea de rezultate prin acordarea unor prime foarte bune. Dar nu s-a întîmplat nimic, iar eu cred că relaţia între a primi şi a da trebuie să fie una corectă. Scuzînd momentele cînd am avut multe absenţe din cauza accidentărilor, au fost jocuri în care am suferit din cauza nerespectării disciplinei de joc. Am încasat numeroase cartonaşe galbene şi roşii, încheind patru partide din acest tur în inferioritate numerică. Mai mult, într-un singur meci, cel cu Steaua, echipa a reuşit să bifeze tot ce se putea din punct de vedere negativ: penalty ratat, două autogoluri, ocazii foarte mari irosite şi un cartonaş roşu. Nu mai puteam continua astfel”, a spus “Săpăligă”.

Partea financiară a reprezentat un alt motiv pentru care Farul a renunţat la cei nouă jucători: “Cei puşi pe listă au contracte care însumează în jur de 500.000 de euro pe an. În plus, majoritatea au o vîrstă înaintată, sînt de mulţi ani la Constanţa şi noi am considerat că este momentul pentru un schimb de generaţii. Sperăm ca printr-o infuzie de tineret, la care se adaugă şi cîteva transferuri, să vină mai multă ambiţie şi dorinţă pentru performanţă. Cred că jucătorii mai vechi nu mai aveau motivaţie după anii petrecuţi la Farul”, a adăugat Ion Marin. Tehnicianul constănţean i-a atacat pe cei care refuză să plece de la formaţia de pe litoral, chiar dacă au fost anunţaţi că nu mai este nevoie de serviciile lor. “Există un bun simţ care te face să-ţi analizezi munca şi, cînd nu te mai ridici la nivelul pretenţiilor, trebuie să accepţi acest lucru şi să schimbi echipa. Nu este obligatoriu, dar dacă respecţi clubul pentru care ai jucat cîţiva ani şi ai mîncat o pîine, trebuie să înţelegi că vine şi momentul despărţirii”, a declarat “Săpăligă”.