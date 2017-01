Eradicarea pestei porcine din România, verificată de CE

Misiunea de evaluare promisă de Comisia Europeană (CE), care va verifica stadiul eradicării pestei porcine în ra noastr, va începe la 1 decembrie 2008. „În ceea ce priveşte Programul controlului eradicării pestei porcine clasice, misiunea este programată să înceapă la 1 decembrie. În funcţie de rezultatul evaluării situaţiei epidemiologice a pestei şi de modul în care au fost implementate prevederile deciziei CE care aprobă Programul de monitorizare, control şi eradicare a pestei în 2008 pentru România, experţii prezintă Comisiei un raport”, au declarat reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Evaluarea este realizată de experţii Comitetului Veterinar (Food and Veterinary Office - FVO), iar rezultatele sînt importante pentru o eventuală decizie a Comisiei, în ceea ce priveşte reluarea livrărilor de carne de porc din România către celelalte state comunitare. „Ridicarea interdicţiilor impuse României pentru efectuarea comerţului intra-comunitar sau a exportului în ţări terţe cu porcine vii, carne şi produse din carne de porc este condiţionată de concluziile rezultate ca urmare a evaluării, prin care trebuie să demonstrăm că virusul pestei nu mai este prezent în populaţia de porcine domestice şi sălbatice de pe întreg teritoriul ţării sau o parte a acestuia”, precizează ANSVSA. Anul trecut, CE a decis să extindă interdicţia impusă livrărilor de carne de porc din România către celelate state membre UE pînă la data de 31 decembrie 2009. “O revizuire a acestei măsuri depinde de evoluţia favorabilă a situaţiei bolii în România şi implementarea măsurilor de control. Situaţia este urmărită îndeaproape de CE şi discutată cu regularitate în comitetul pentru sănătate animală (The Standing Committee on the Food Chain & Animal Health - n.r.). O evaluare a FVO va fi un element important pentru a decide vreo modificare a măsurilor”, au mai declarat reprezentanţi ai CE. Procesatorii de carne de porc au propus în repetate rînduri reluarea livrărilor către UE prin sistemul lohn (prelucrarea de carne materie primă importată din state libere de pestă - n.r.), însă negocierile în acest sens nu s-au finalizat deocamdată cu o decizie. Amintim că, recent, România a decis să renunţe la vaccinarea contra pestei a porcilor din fermele comerciale, după ce producătorul dozelor nu a oferit suficiente garanţii privind calitatea acestora. Imunizarea continuă prin vaccinarea porcilor din gospodării şi a mistreţilor. În principiu, Comisia a fost de acord cu decizia României şi urmează să emită o hotărîre oficială. „Ca urmare a hotărîrii de a renunţa la vaccinarea porcilor din ferme, România va trebui de asemenea să transmită un plan de vaccinare modificat, care să fie evaluat de Comisie, şi supus aprobării. Apoi va fi modificată decizia care aprobă planul de eradicare a pestei pentru 2008, care includea şi vaccinarea în ferme comerciale”, au mai spus reprezentanţii Direcţiei de Sănătate a CE.