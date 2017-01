Eric Bana a fost un tânăr complexat

Actorul australian Eric Bana este apreciat drept una dintre cele mai sexy prezenţe pe marele ecran, numai că el este departe să împărtăşească această impresie. Dimpotrivă, se consideră un bărbat nu prea înalt şi nici prea frumos. Eric Bana, în vârstă de 45 de ani, are totuşi 1,80 metri. Actorul recunoaşte însă că percepţia despre sine i-a fost influenţată mereu de comparaţia cu fratele său mai mare, Anthony, ce are peste doi metri. Eric a fost mereu strigat ”micul Bana”, ceea ce i-a accentuat complexul de inferioritate. Acum, Eric Bana se bucură de o carieră de succes, influenţată de aspectul său, dar şi de impresia pe care o face spectatorilor, care nu ţin seama de... fratele său. Actorul are grijă să se menţină în formă cu un regim de exerciţii fizice pe care le efectuează indiferent dacă lucrează sau nu. Şarmant ca de obicei, din luna iulie, Eric Bana poate fi văzut pe marile ecrane în producţia ”Deliver Us From Evil”, alături de Édgar Ramírez şi Olivia Munn.