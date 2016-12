Eric Clapton a suferit o intervenţie chirurgicală

Renumitul chitarist britanic se află în convalescenţă, după ce a suportat o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unor pietre de pe vezica biliară. Eric Clapton a fost nevoit să anuleze concertul pe care ar fi trebuit să îl susţină vineri, 23 octombrie, la Madison Square Garden din New York, în cadrul unei gale Rock And Roll Hall Of Fame, pentru a se supune acestei intervenţii chirurgicale. Agentul de presă al celebrului muzician a declarat pentru BBC News că Eric Clapton se află în prezent în perioada de convalescenţă şi că se simte bine. Eric Clapton a fost înlocuit la concertul new-yorkez de Jeff Beck, alături de care urmează să susţină o serie de concerte la O2 Arena din Londra, în februarie 2010.

Eric Patrick Clapton, cunoscut şi sub porecla Slowhand, este un chitarist, cîntăreţ şi compozitor britanic de muzică blues şi rock, laureat al mai multor premii Grammy. Este considerat unul dintre muzicienii cei mai de succes ai secolelor XX şi XXI, avînd la activ performanţa unică în lumea muzicii rock\'n\'roll de a fi fost inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame. Privit adeseori, atît de către critici, cît şi de către suporterii săi, ca unul dintre cei mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor, Eric Clapton s-a clasat pe locul al patrulea pe lista revistei muzicale ”Rolling Stone” a celor mai mari 100 chitarişti ai tuturor timpurilor.