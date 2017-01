Eric Clapton şi Steve Winwood pornesc într-un nou turneu

Muzicienii Eric Clapton şi Steve Winwood s-au reunit, încă o dată, pentru o colaborare ce vizează o serie de spectacole în cadrul unui turneu nord-american. Truneul va debuta pe 10 iunie, în oraşul New Jersey. Eric Clapton şi Steve Winwood au cîntat, împreună sau individual, mai multe piese din repertoriul trupelor Blind Faith şi Traffic, din care au făcut parte în trecut, în urmă cu un an. Potrivit revistei ”Rolling Stone”, un CD şi un DVD ce prezintă reunirea lor, care a avut loc anul trecut, într-un concert la Madison Square Garden din New Yok, va fi lansat în curînd.

Eric Patrick Clapton, cunoscut şi sub porecla Slowhand, este un muzician, chitarist, cîntăreţ şi compozitor britanic de muzică blues şi rock, laureat al premiilor Grammy. El este considerat unul dintre muzicienii cei mai de succes ai secolelor XX şi XXI, avînd la activ consacrarea unică în lumea muzicii rock\'n\'roll de a fi fost inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame (pentru ”The Yardbirds”, ”Cream” şi pentru întreaga sa carieră solo). Privit adeseori, atît de către critici, cît şi de către suporterii săi, ca unul dintre cei mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor, Eric Clapton s-a clasat pe locul al patrulea pe lista revistei muzicale ”Rolling Stone” a Celor mai mari 100 chitarişti ai tuturor timpurilor, respectiv al 53-lea pe lista Nemuritorilor (100 Greatest Artists of All Time).

Stephen Lawrence ”Steve” Winwood este un muzician britanic, cîntăreţ, compozitor şi interpret la mai multe instrumente. În plus faţă de cariera solo, el a făcut parte din trupele Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith şi Go. Vocea lui puternică şi cu o tonalitate joasă este adeseori confundată cu cea a unui muzician de culoare.