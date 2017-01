Erika Eleniak a adus ”Baywatch” la Mamaia

Frumoasa actriță Erika Eleniak a venit, în premieră, la Mamaia, unde a adus cu ea un strop din serialul ”Baywatch”, care a făcut-o celebră în urmă cu două decenii. Ea a sosit în România la invitația promotorului de gale sportive profesioniste Eduard Irimia, care promovează astfel gala Superkombat World Grand Prix, programată pentru 2 august, pe litoral. Actrița de la Hollywood a participat, vineri seară, la evenimentul Celebrity Party din clubul Le GaGa din Mamaia, alături de promotorul Irimia, de designerii Dana Săvuică, Dana Budeanu și Cătălin Botezatu, unde s-a distrat și a rămas plăcut surprinsă de frumusețea fetelor din România, dar și de moda românească.

Erika a asistat, la piscina clubului, la o prezentare a colecției Hera by Dana Budeanu și s-a aflat alături de celelalte vedete în juriul concursului Miss „Baywatch“, în care s-au duelat 12 tinere superbe, purtând celebrele uniforme de salvamar din filmul american. Deși nu se mai află la prima tinerețe, când a pozat pentru „Playboy“, blonda din ”Baywatch” s-a remarcat prin eleganță, naturalețe și sociabilitate. ”Mă aflu pentru prima dată în România, loc pe care l-am îndrăgit încă de joi, de când am ajuns la București. Îmi place mâncarea de aici, îmi place căldura oamenilor și am remarcat frumusețea fetelor de aici și preocuparea românilor pentru lucrurile frumoase. Abia aștept să vizitez mai multe prin Mamaia și, chiar dacă duminică plec, sper să revin să văd munții Carpați și peisajele lor sălbatice”, a declarat, cu mult entuziasm, Erika Eleniak. Ea a făcut și o mică paralelă între ”Baywatch” și Mamaia. ”Din câte văd... ”oceanul” este și el aici. Mai sunt și fetele care sunt echipate adecvat, ceea ce mă face să mă simt, din nou, ca în „Baywatch“”, a mai spus Erika Eleniak.

Actrița va fi prezentă sâmbătă seară, de la ora 20.00, la restaurantul Fattoria din Mamaia, pentru a oferi autografe. Totodată, promotorul Eduard Irimia a anunțat faptul că va mai organiza, în această vară, și o gală a celebrităților, în cadrul căreia vedete de la Hollywood vor urca în ring pentru lupte demonstrative.