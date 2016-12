Ernest Hemingway, la American Corner

American Corner, sub egida Catedrei de Engleză, Universitatea „Ovidius” Constanţa, a organizat un eveniment dedicat celebrării lui Ernest Hemingway. Studenţii invitaţi, de la specializarea Studii Americane, anul II, Universitatea Ovidius, au vizionat filmul „For Whom the Bell Tolls” (1943) de Sam Wood, cu Gary Cooper şi Ingrid Bergman, film ce a cîştigat un premiu Oscar şi două premii Golden Globe. În deschidere lect. dr. Ludmila Martanovschi a prezentat opera lui Ernest Hemingway, după al cărui roman a fost ecranizat filmul. Acest cunoscut romancier şi nuvelist a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1954. A rămas în literatura americană cu opere ca “A Farewell to Arms” şi “The Old Man and the Sea”. După vizionarea filmului, studenţii de la specializarea Studii Americane, au fost invitaţi să compare romanul şi adaptarea lui cinematografică, să discute caracteristicile eroului lui Hemingway, precum şi felul în care se raportează ei la un film din anii 1940. De asemenea participanţii au avut ocazia să vadă cărţile scrise de acest autor, care aparţin centrului American Corner Constanţa, şi să beneficieze de broşurile şi revistele care cuprind informaţii despre viaţa şi cultura din Statele Unite, oferite de gazde.