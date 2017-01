Eroare sau premeditare?

Mai întâi îmi vine să râd! Atât presa, cât şi majoritatea politicienilor, au avut nevoie de mai bine de 24 de ore ca să se dezmeticească şi să realizeze ce lucru caraghios, indiferent de interpretările sale, s-a petrecut în Parlament... Recunosc că şi eu am fost neatent, însă eu nu sunt parlamentar sau nu fac legi! Apoi îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. În halul ăsta de năucă poate fi cea mai importantă instituţie a democraţiei româneşti? Sau funcţionează ca o maşinărie oarbă de voturi?! Dar dacă n-au fost o întâmplare adoptarea legii privitoare la scăderea TVA-ului până la 5% pentru alimentele de bază şi a celei care opreşte impozitarea pensiilor sub plafonul de 2.000 de lei?... Părerile exprimate public până acum sunt împărţite. Unii sunt convinşi că PDL-ul şi-a dat cu stângul în dreptul, fără să mai intrăm în amănunte. Alţii susţin, conform unui raţionament mai spectaculos, că avem de-a face cu un veritabil „şah la preşedinte”, căci Traian Băsescu riscă, în cazul retrimiterii acestor legi în Parlament, o stare de revoltă şi anarhie în întreaga ţară după modelul grevei generale din Franţa. Nu puţini sunt cei care afirmă că legile sunt nesustenabile în actualele condiţii de austeritate. Ba unii chiar cred că nu vor exista efecte pozitive în problema TVA-ului, deoarece la carne, mezeluri şi brânzeturi, inclusiv pâine, ar putea apărea „sortimente speciale” cu acelaşi preţ, ca o manevră a producătorilor, iar categoriile de produse ieftinite prin lege să nu se mai găsească pe piaţă, pur şi simplu! Dar cea mai interesantă dintre opinii, deşi puţin probabilă, ar fi aceea conform căreia s-a jucat o telenovelă prin care statul să continue îndatorarea la FMI până în 2012, la alegerile locale şi generale, cu scopul ca PDL-ul să încerce supravieţuirea în Parlament... Nu ştiu dacă avem de-a face cu o eroare sau cu o premeditare! E ca şi cum cineva ne-ar pune să alegem între o clasă politică de proşti sau de escroci. Nu cumva ne confruntăm cu ambele situaţii la un loc?