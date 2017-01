Eroii Revoluţiei din '89, omagiaţi de parlamentari

19:17:06 / 18 Decembrie 2013

ESTE ADEVARAT DE LA TOKES SA PORNIT REVOLUTIA , IAR BANDITII DIN SECURITATE AU PUS MONOPOLUL PE TARA, CARE CONDUC SI LA ORA ACTUALA.

DE CE NR.2 , DL. LUNETIST , IAR TREBUIE SA AVEM GRIJA CE VORBIM SI LINGA CINE VORBIM , EXACT CA PE VREMEA TOVARASILOR SECURISTI COMUNISI VARUJAN VOSGANIAN , CARE ERA IN MAREA ADUNARE NATIONALA A PCR A LUI CEAUSESCU , DECI TREBUIA SA AI MARE GRIJA CE VORBESTI SI LINGA CINE VORBESTI , ASTA CA SA NU FII SALTAT NOAPTEADIN PAT PE LA 2-3 DE SECURISTII LUI CEAUSESCU , DINTRE CARE FACEA PARTE SI ILIESCU , VOSGANIAN DAN VOICULESCU SI TOTI NENOROCITII CARE SI LA ORA ACTUALA CONDUC ROMANIA DUPA CE L-AU IMPUSCAT PE CEAUSESCU , SA FIE SIGURI CA POT FURA IN VOIE SI SA NU FIE TRASI LA RASPUNDERE , DECI ASA CUM SPUNE OCHILA DE LA NR.1 , TOATA LUMEA STIE , MAI ALES CEI DIN GENERATIA CU OVIRSTA MAI INAINTATA , CA SA NU ZIC BATRINI CA REVOLUTIA A INCEPUT LA TIMISOARA DE LA ACEST LASZLO TOKES , IAR NOI AVEM DATORIA SA SPUNEM ADEVARUL COPIILOR SI NEPOTILOR NOSTRI NU SA DENATURAM ISTORIA ROMANIEI , CA NOI CA POPOR NU AM AVUT SI NU AVEM NIMIC DE CISTIGAT , BA DIN CONTRA ACESTI CRIMINALI SECURISTI , CARE SAU GUDURAT SI AU DUSO BINE SUB ARIPA LUI CEAUSESCU , DUPA CARE L-AU IMPUSCAT CA SA-SI SCOATA AVERILE FABULOASE PE CARE LE-AU FURAT PE VREMEA LUI CEAUSESCU SI SA POATA VINDE IN LINISTE ACEASTA TARA SI BOGATIILE EI NATURALE , CA ALT FEL II IMPUSCA CEAUSESCU PE ACESTI TRADATORI DE SI VINZATORI DE TARA , DECI IN CONCLUZIE REVOLTA A INCEPUT LA TIMISOARA DE LA ACEST TOKES ? CARE ERA PREOT CATOLIC SI A AVUT CURAJUL SA SPUNA ATROCITATILE LA CARE ERA SUPUS ACEST POPOR , FARA ALIMENTE , FARA CURENT ELECTRIC , FARA CALDURA TERMICA IARNA SI TOT CE TINE DE UN TRAI CIT DE CIT DECENT , TOAMNA ERAM TRIMISI CU COPII LA CULES DE PORUMB CU PROFESORI , ARMATA LA FEL , CADRELE MEDICALE LA FEL , DECI O MUNCA VOLUNTARA CU TOTII DE LA MIC LA MARE , DAR CEL MAI GREU ERA CU APROVIZIONAREA ALIMENTELOR , DE LA ORA UNU NOAPTEA STASTEAI LA RIND PENTRU , 3GHEARE SI 2CAPATINI DE PUI , NU MAI SPUN DE LAPTE STATEAI TOATA NOAPTEA SI NU APUCAI UN LITRU DE LAPE INDOIT CU APA , SAU ERA PUTIN COLORAT DE ERA STRAVEZIU , OUA, HIRTIE IGIENICA , NU MAI SPUN COZI IMENSE SI TOATE ASTEA DIN CAUZA ACESTOR TOVARASI CRIMINALI SECURISTI CARE IL INDEMNAU PE CEAUSESCU ,CA SA FACUT FOARTE MULTE GRINE LAHECTAR , II SPUNEAU NUMAI MINCIUNI , IAR CEAUSESCU DUPA SPUSELE LOR DUCEA TREI SFERTURI DIN TARA ARABILOR , AFRICANILOR IN SCHIMBUL PETROLULUI , DE ACEIA SA FACUT MULTA PE VREMEA LUI CEAUSESCU , CU SACRIFICIUL UNUI POPOR DE INFOMETARE SI MINCIUNILE TURNATE LUI DE ACESTI TURNATORI CRIMINALI AI ACESTUI POPOR SI ATUNCI SI ACUM TOT EI PRIN HOTIE SI MINCIUNI TOT EI LA PUTEREA TARII , ESTE MAI GREU DE CEI CARE NU GINDESC SI DA DRETATE ACESTOR BANDITI CRIMINALI UNITI IN PARTIDUL USELE , PENTRUCA ILIE SIRBU SOCRUL LUI PONTA PRIM MINISTRUL , A FACUT SI EL PARTE DIN MAREA ADUNARE COMUNISTA A LUI CEAUSESCU , DECI CIND NOI NU AVEAM CE PUNE PE MASA , EI MINCAU DE LA CANTINA COMITETULUI CENTRAL , NUMAI BUNATATURI , NOI NU VEDEAM O PORTOCALA EI SE GIFTUIAU DAR CEAUSESCU LE-A PUS O LIMITA SCRIAU TOT CE LUA DE LA CANTINA CC , CA NU CUMVA SA DEA DE MINCARE SI LA AL NOULEA NEAM , DECI TOTUL ERA SUB CONTROL STRICT n DE ASTA NU LE-A CONVENIT ACESTOR SECURISTI DE AU DAT LOVITURA DE STAT SPUNIND CA A FOST REVOLUTIE.