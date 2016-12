Erorile lui Zegrean au dus la modificarea Legii CC

CURTEA - SUPRAPARLAMENT? Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că decizia deputaţilor jurişti privind scoaterea hotărârilor Parlamentului de sub controlul constituţional al Curţii Constituţionale (CC) a fost cauzată de inabilitatea şi antepronunţarea preşedintelui Curţii, Augustin Zegrean, cel care a spus ce hotărâri vor fi cenzurate şi care nu. „Dacă domnul Zegrean, în dorinţa de a-i face plăcere preşedintelui, era mai precaut, cred că nu se ajungea aici. Dacă el nu preciza că va folosi o prevedere normală într-o dispută politică, cum a făcut-o, cred că nu ne-ar fi ridicat niciun semn de întrebare“, a spus Ponta. El a precizat că la Curtea Constituţională s-a construit „o mică baricadă“ pe care Constituţia nu o prevede. Ponta a spus că modificarea Legii CC operată de deputaţii jurişti nu are legătură cu uşurarea procedurii de suspendare a şefului statului. „Fiecare se gândeşte la ce crede el. Aici se pune problema ca totuşi Curtea să nu fie un supraparlament, dacă totuşi Parlamentul decide anumite lucruri“, a spus Ponta. El a menţionat că CC a devenit o a treia Cameră a Parlamentului, fiind Cameră decizională, care schimbă ceea ce decide Parlamentul.

SĂPTĂMÂNA VIITOARE, LA VOT FINAL De asemenea, premierul a explicat că Legea de funcţionare a Curţii va fi modificată astfel încât în 2013 cele trei noi mandate vor fi preluate de judecători numiţi dintre cei de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). El a spus că CC s-a politizat şi că deciziile se iau cu un vot de 5 la 4. Comisia juridică a adoptat, miercuri, raport favorabil la Legea prin care se modifică organizarea şi funcţionarea CC, în sensul eliminării hotărârilor plenului Camerei, ale plenului Senatului, precum şi cele ale plenului reunit din categoria actelor asupra cărora Curtea se pronunţă cu privire la constituţionalitate. Proiectul USL privind modificarea legii Curţii Constituţionale va fi reintrodus în sesiunea de vot final a plenului Camerei de săptămâna viitoare, pentru că în şedinţa de plen de ieri PDL a părăsit sala.