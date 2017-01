Erorile nedeclarate, pedepsite

Toţi directorii caselor judeţene de asigurări de sănătate care nu vor curăţa bazele de date gestionate de Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) ar putea să fie destituiţi, atrage atenţia preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă. „Săptămâna trecută am chemat toţi preşedinţii de case de asigurări judeţene şi toţi şefii de informatizare şi am discutat toate problemele apărute în bazele de date ale SIUI-ului. Am dat o decizie expresă şi vor răspunde cu posturile lor toţi directorii de case de asigurări care nu-şi iau măsurile necesare pentru a corecta bazele de date. Ei sunt răspunzători”, a declarat preşedintele CNAS. Trebuie precizat că sistemul informatic conţine numeroase erori, care fie îngreunează munca medicilor şi a farmaciştilor, fie îngrădesc accesul pacienţilor la medicamente. Nu în ultimul rând, medicii se plâng că pacienţii care vin la consultaţie apar în SIUI ca şi decedaţi sau că micii pacienţi, cu vârste de până-n şase luni, nu apar înregistraţi. Specialiştii CNAS au luat cunoştinţă de toate aceste probleme şi încearcă să le pună la punct.