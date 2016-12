Casa de Cultură din Mangalia găzduieşte, astăzi, de la ora 18.00, în foaier, festivitatea de premiere a participanţilor la concursul „Eroul din familia mea”. Competiţia a avut ca scop cunoaşterea, preţuirea şi mediatizarea faptelor eroice legate de marile momente istorice ale Dobrogei: Războiul de Independenţă, Războaiele Balcanice, Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial şi Revoluţia din Decembrie 1989.

La concurs au participat elevi şi cadre didactice din şcolile municipiului Mangalia. Juriul a fost alcătuit din: col. (rez.) Alecu Crudu, cdor. (rtg.) Alexandru Macavei, scriitoarea Emilia Dabu, directorul Complexului Cultural „Callatis”, dr. Tatiana Odobescu şi veteranul de război Gh. Al. Rădeanu.

CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE, ÎN DOCUMENTE Condiţiile de participare au constat în prezentarea unei lucrări de două-cinci pagini, a unei compuneri artistice (amintire, evocare, portret, povestire, versuri etc), publicistică (interviu, medalion, reportaj etc.) sau ştiinţifică (schiţă biografică, eseu etc). Concurenţii au mai putut participa cu ilustraţii diverse, ca anexe, având la bază copii de pe documente ale epocii, portrete, fotografii de grup, din timpul celor două Războaie Mondiale sau de la diverse ceremonii militare, inclusiv de decorare a unor militari, acte militare, extrase din presă etc.

PREMII ÎN BANI ŞI DIPLOME La festivitate se vor acorda premii constând în sume de bani, pentru primele trei lucrări la fiecare din secţiunile Cadre didactice şi Elevi, precum şi diplome. Festivitatea va fi precedată de o sesiune de comunicări ştiinţifice şi va cuprinde şi un program artistic susţinut de elevi.

Mai mult, participanţii la concurs vor putea merge, în această sâmbătă, într-o excursie organizată de Primăria Municipiului Mangalia, la Monumentul de la Mărăşeşti şi la Monumentul Cercetaşului din Tecuci.

Evenimentul este organizat de: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Subfiliala Mangalia, reprezentată de preşedintele prof. Emil Corneliu Ninu, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din România - Filiala Mangalia, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, Primăria Municipiului Mangalia şi Complexul Cultural „Callatis”.