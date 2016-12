Erupţie în Mexic

Cel mai activ vulcan din Mexic, Popocatepetl, a erupt, din nou, ieri, emanând un nor de cenuşă impresionant, de aproape un kilometru înălţime. Autorităţile i-au avertizat pe localnici să nu se apropie prea mult de crater. Norul de cenuşă ameninţa chiar şi capitala mexicană, situată la 60 de kilometri distanţă. Vulcanul s-a mai liniştit însă, iar pericolul s-a îndepărtat. De la debarcarea cuceritorilor spanioli în Mexic, acum aproape cinci secole, acest vulcan a avut 15 erupţii majore şi nenumărate altele de mai mică amploare. Ciudad de Mexico are o populaţie de peste opt milioane de locuitori care trăiesc sub ameninţarea unei erupţii iminente!