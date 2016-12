Erupţie vulcanică live

Vulcanul Tavurvur din Papua Noua Guinee a erupt pe data de 29 august, momentul exploziei de pământ fiind surprins, într-o înregistrare video, de un organizator de excursii care se afla în zona respectivă împreună cu mai mulţi turişti. Erupţia vulcanului a fost extrem de puternică, provocând un boom sonic şi unde de şoc ce au deformat norii.

În înregistrarea realizată de Phil McNamara, de 58 de ani, se poate vedea un nor de praf aruncat în aer, urmat de un zgomot asurzitor, care reuşeşte chiar să mişte ambarcaţiunea în care se aflau turiştii. Un boom sonic este sunetul asociat cu undele de şoc provocate de avioanele supersonice. Acestea produc cantităţi imense de energie şi un sunet asemănător cu cel al unei explozii, aşa cum se poate observa şi din înregistrare. ”M-am gândit că am putea captura un fenomen pe care rar îl poţi surprinde. Însă n-am realizat ce puternică va fi explozia. Cu toţii am fost foarte speriaţi”, a declarat Phil McNamara pentru publicaţia ”The Brisbane Times”.

Vulcanul a intrat în erupţie, emiţând un nor de cenuşă şi cenuşă incandescentă şi antrenând evacuarea satelor din zonă. ”Erupţia a început în mod lent, după care a devenit o erupţie stromboliană (de intensitate slabă), cu proiecţii incandescente însoţite de zgomot de explozie şi un sunet surd”, a anunţat Observatorul Vulcanologic de la Rabaul. Erupţia a durat timp de câteva zile după filmarea realizată de Phil McNamara, care a fost urmărită de aproximativ opt milioane de ori pe YouTube. O erupţie a muntelui Tavurvur a devastat, în anul 1994, oraşul Rabaul, pe insula New Britain.