Escaladare eşuată pentru alpinistul Alex Găvan

După o expediţie de aproape 60 de zile ce a vizat escaladarea în premieră românească a vârfului himalayan Lhotse, de 8516 metri, alpinistul Alex Găvan a revenit în ţară fără a-şi îndeplini obiectivul. Alpinistul s-a văzut nevoit să îşi întrerupă ascensiunea înaintea etapei finale, din cauza unei infecţii pulmonare.

Aflat în vecinătatea vârfului Everest, la graniţa Nepalului cu Tibetul, Lhotse ar fi trebuit să însemne al cincilea vârf de peste opt mii de metri urcat de român fără a folosi oxigen suplimentar. Alpinistul a trebuit să îşi întrerupă ascensiunea în ultima etapă a expediţiei, cea a asaltului final, la altitudinea de 7600 de metri, deasupra taberei 3, ca urmare a unei infecţii pulmonare contactate în tabăra de bază a muntelui, la 5350 de metri. În perioada de aclimatizare care a durat mai bine de trei săptămâni s-au stabilit trei tabere intermediare la altitudinile de 6000 de metri, 6400 de metri şi 7100 de metri, urmând ca tabăra 4 de la 7800 de metri să fie stabilită în noaptea premergătoare ascensiunii vârfului.

„Expediţia nu a fost lipsită de incidente. În prima etapă, cea a stabilirii taberei 1, o avalanşă declanşată de căderea unui şerac (blocuri imense de gheaţă care stau într-un echilibru instabil) s-a oprit la doar 30 de metri de echipa internaţională din care Alex făcea parte. De asemenea, cortul taberei 3, alături de corturile altor echipe, i-a fost complet distrus de o altă avalanşă, cu doar o zi înainte ca alpinistul să ajungă iarăşi la acea altitudine, pentru a petrece penultima noapte înainte de ascensiunea finală. În zona Everest-Lhotse, cei doi munţi având pe partea nepaleză şi tabara de bază comună, s-au înregistrat zece victime din cauza căderilor, edemului pulmonar, edemului cerebral, extenuării, în sezonul de primăvară 2012”, menţionează comunicatul. „Iniţial am crezut că am făcut edem pulmonar, un gând nu foarte uşor de acceptat, având în vedere altitudinea de 7600 m la care mă aflam. De cele mai multe ori, lucrul acesta îţi este fatal. Situaţia putea extrem de uşor să îmi scape total de sub control. Să cobor până nu este prea târziu a fost singurul lucru responsabil pe care îl puteam face. Iubesc optmiarii pentru că ei cer totul, iar finalul rămâne deschis până la capăt. Nu poţi rămâne în viaţă şi eventual şi cu vârful urcat dacă nu dai tot ce e mai bun din tine şi mai mult decât atât. Condiţiile extreme de la altitudine te obligă mereu să devii o mai bună versiune a ta”, a declarat Alex Găvan.

În curând, Alex Găvan va reîncepe antrenamentele pentru următoarea expediţie. Proiectul a fost posibil cu sprijinul Totalsoft (Partener Principal), Certinvest, Intercapital Invest (Parteneri), Zitec (Partener IT), Accountess (Partener Accounting), Panasonic (Partener Comunicatii), World Class (Partener Wellness), Suplimente.ro (Partener Fitness), F64 (Partener Foto), Sanador (Partener Medical) şi s-a bucurat de acoperirea media oferită de către Radio Guerrilla. Alex Găvan este alpinist, fotograf şi speaker motivaţional. Are la activ patru vârfuri de peste opt mii de metri, toate urcate fără a folosi oxigen suplimentar sau ajutor din partea şerpaşilor. În penultima sa expediţie, a escaladat pe 4 octombrie 2011 vârful Manaslu din Nepal, cu o înălţime de 8156 de metri.