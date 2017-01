Escroc condamnat definitiv

Arădeanul Mihnea Cristian Stănescu, arestat în august 2010 pentru că a „ţepuit” cu 27.000 de lei hotelul „Cocor”, din staţiunea Olimp, a fost condamnat, ieri, la trei ani de închisoare cu executare pentru înşelăciune şi furt calificat. Curtea de Apel Constanţa a confirmat sentinţa iniţială dată de Judecătoria Mangalia, respingând recursul declarat de Stănescu. Hotărârea este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 2 iulie 2010, Stănescu s-a cazat la hotelul „Cocor”din Olimp, prezentând la recepţie documente false din care reieşea că este administratorul unei firme şi că sejurul său pe litoral va fi unul mai lung. El a ajuns la o înţelegere cu reprezentanţii unităţii de cazare, cărora le-a promis că va plăti prin virament bancar contravaloarea serviciilor oferite şi, profitând de încrederea acestora, s-a instalat. Nimeni nu a bănuit că „omul de afaceri” care avea să ocupe o cameră dublă timp de aproape o lună nu a avut niciodată vreo funcţie în cadrul societăţii comerciale pe care a susţinut că o manageriază. La un moment dat, pe parcursul sejurului, şi-a chemat şi mama la hotelul „Cocor”, cerând o cameră separată pentru ea. În tot acest timp, cei doi au mâncat în restaurantul unităţii de cazare şi au consumat băuturi în barurile hotelului, totul fiind trecut în contul aşa-zisului om de afaceri. Profitând de încrederea pe care angajaţii unităţii de cazare i-au acordat-o, pe 29 iulie 2010, individul a părăsit hotelul de patru stele pe o uşă lăturalnică, lăsând în urmă o notă de plată neachitată în valoare de aproape 27.000 de lei. Ba mai mult, în ziua în care a plecat, individul a furat o pereche de papuci din magazinul hotelului. Mihnea Cristian Stănescu a fost prins după o lună de căutări şi arestat. „Acest dosar are caracter tendenţios. Eu aveam de gând să plătesc tot, nu să fug de răspundere. A fost o situaţie nefericită, pentru că mi s-a spus că pot achita nota de plată la finalul sejurului. Eu am mai fost cazat la acest hotel de trei ori şi de fiecare dată am fost corect, am plătit banii care mi s-au cerut. Nu este adevărat că am refuzat să semnez factura de la hotel”, a declarat Stănescu în faţa anchetatorilor, variantă pe care a susţinut-o şi de-a lungul procesului.