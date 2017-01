Escrocherii de top, cu octogenari în rol de victime

Poliţiştii constănţeni se confruntă, în ultima perioadă, cu tot mai multe cazuri de înşelăciune. Victimele sunt pensionari, cu bani puşi deoparte pentru zile negre şi înmormântare, îndeajuns de creduli încât să primească străini în casă şi să încerce să-i ajute, oferindu-le sume importante de bani. Ultimul caz de acest gen a fost semnalat poliţiştilor, vineri, reclamanţii fiind doi pensionari care au rămas fără agoniseala de-o viaţă. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 14.00, la poarta bătrânilor au bătut două femei care i-au întrebat pe octogenari dacă au borcane de vânzare. Cei doi pensionari au acceptat propunerea şi le-au lăsat pe individe să intre în curtea casei. După un scenariu bine pus la punct, hoaţele au aşteptat ca bătrânii să adune câteva borcane şi apoi le-au dat o bancnotă de 200 de lei, pentru a plăti. În timp ce bătrânul mai căuta borcane, soţia lui a intrat în casă să schimbe banii şi să le aducă restul celor două impostoare. Una dintre ele a urmărit-o şi a văzut unde ţine banii şi, în timp ce cealaltă îi ţinea de vorbă pe octogenari, complicea ei a intrat în casă şi a luat toţi banii pe care pensionarii îi strânseseră: 5.000 de lei. Femeile le-au mulţumit bătrânilor şi au plecat imediat. Când au intrat în casă şi au văzut că hainele din şifonier, unde aveau banii, erau răvăşite, pensionarii şi-au dat seama că au fost jefuiţi şi au sunat la poliţie.

METODA POVEŞTII LACRIMOGENE Unei alte metode de înşelăciune i-a căzut pradă, miercuri, o altă octogenară din Constanţa. Scenariul escrocheriei este unul vechi, bine gândit şi are ca protagonişti un bărbat şi o femeie, cu vârste în jur de 50 de ani, cu o poveste lacrimogenă: sunt străini, au făcut un accident, o persoană este în spital, în pragul operaţiei, şi au nevoie de bani! În schimbul unor sume de bani, cei doi lasă garanţie aur sau bani. „Mi-au spus că îmi lasă două verighete care erau foarte late şi o borsetă în care e valută. Le-am dat cei 4.200 de lei pe care îi aveam în casă şi, când au plecat, nu mi-au lăsat nimic. Bărbatul cred că era italian, că nu vorbea româneşte foarte bine. După ce mi-am dat seama că m-au jefuit, am urcat pe terasa blocului şi am văzut că s-au suit într-o maşină albă”, a declarat păgubita, Georgeta Dumitra.

PREZICĂTOARE O altă octogenară a rămas fără un inel din aur săptămâna trecută, după ce o femeie i-a stârnit curiozitatea spunându-i că îi poate prezice viitorul. Tot ce trebuia să facă pensionara era să pună un inel din aur într-o batistă şi să-l dea escroacei. La sfârşitul „şedinţei”, în loc de inel, femeia a găsit în batistă o crenguţă de copac. Oamenii legii au demarat o anchetă în cele trei cazuri pentru a-i identifica pe impostori şi pentru a recupera banii. Nu este pentru prima dată când poliţiştii constănţeni se confruntă cu astfel de cazuri. În cursul anului trecut, mai mulţi pensionari au fost înşelaţi prin aceste metode. Oamenii legii trag un semnal de alarmă către toţi constănţenii, pe care îi avertizează să nu mai primească în casă persoane necunoscute.