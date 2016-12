Escrocherii şi şantaj sentimental prin... telefon

Fănel Dumbravă, un ieşean de 66 de ani, a citit cu atenţie ziarele şi articolele care îi atenţionau pe cititori să nu devină victime ale escrocilor şi în minte i-a încolţit ideea îmbogăţirii peste noapte. S-a şi văzut cu buzunarele doldora de bani nemunciţi obţinuţi prin înşelarea semenilor. Fără să stea prea mult pe gânduri, Dumbravă şi-a cumpărat o cartelă telefonică şi a sunat la un număr ales la întâmplare. După mai multe încercări, a răspuns victima perfectă, o persoană vârstnică, uşor de păcălit. Cu o voce tremurândă, care inspira milă, Dumbravă a trecut la atac:

„- Ce faci tataie? Eşti bine?

- Bine fac, da’ cu cine vorbesc?

- Hai, bre, nu mă recunoşti?!

- Vasile, tu eşti?

- Da, bre, eu sunt!

- Ce mai faci, măi, Vasile, eşti bine?

- Nu fac bine deloc, am avut un accident, m-a călcat maşina şi sunt la spital. Problema e că trebuie să mă opereze şi nu am bani acum, că nu am luat salariul. Ai să-mi trimiţi şi mie nişte bani şi ţi-i dau eu după ce îi recuperez de la asigurare?

- Da, Vasile, cum nu? Da’ câţi bani vrei şi cum să ţi-i dau?

- Păi uite numărul de cont al unui prieten de-al meu, că eu nu am aşa ceva. Pune cât poţi tu, mie îmi trebuie 2.500 de lei pentru operaţie, dar dacă nu ai atât, pune cât ai, că văd eu de unde mai cer. Da’ să îi pui azi că trebuie să mă operez de urgenţă şi să mă suni după ce îi pui în cont ca să pot să dau la medici”.

PRINS ÎN FLAGRANT. Începutul a fost mai greu, dar când s-a văzut cu banii în cont, Dumbravă a prins curaj şi a continuat şirul înşelăciunilor cu scenariul deja probat. Cinci dintre cei escrocaţi s-au nimerit să fie constănţeni. În urma plângerilor depuse de aceştia, poliţiştii au intrat în alertă. După două luni de anchetă a început să se contureze identitatea escrocului care a scăpat din vedere faptul că banii trimişi pe numele „prietenului” ajungeau de fapt în contul său. Ca urmare, depistarea lui Dumbravă a fost doar o chestiune de timp. El a fost reţinut la Iaşi, în timp ce se pregătea să scoată bani de la un oficiu poştal. Luni seară, Dumbravă a fost adus sub escortă la Constanţa.

11.000 DE LEI ÎN CÂTEVA MINUTE. Procurorii constănţeni au aflat ieri de la Dumbravă scenariul urmat de acesta pentru escrocarea naivilor. El le-a relatat cu lux de amănunte cum folosea şi alte poveşti pentru a fi cât mai credibil. Uneori le spunea interlocutorilor că vrea să deschidă o afacere şi are nevoie de bani, alteori că trebuie să plătească o sumă la serviciu, că a intrat într-o belea. El le cerea victimelor sume cuprinse între 1.000 şi 4.000 de lei, de la cei cinci constănţeni reuşind să adune 11.000 de lei. După ce se asigura că banii au ajuns în contul său, bărbatul arunca cartela şi îşi cumpăra alta. Tot el a declarat că banii îi cheltuia la jocuri de noroc. Anchetatorii spun că Fănel Dumbravă a înşelat mai multe persoane la Constanţa, însă numai cele cinci infracţiuni au reuşit să fie probate până în prezent. Procurorii l-au trimis ieri pe Dumbravă în faţa unui judecător, cu propunere de arestare preventivă pentru înşelăciune. Instanţa a respins cererea arestării şi dosarul a ajuns în recurs.

PESTE HOTARE. Escrocheria prin telefon este practicată în Bulgaria din anul 2007, unde zeci de vârstnici au fost înşelaţi. Escrocii sună şi, prezentându-se drept rude care tocmai au făcut un accident, cer diverse sume de bani. Numerele de telefon sunt alese la întâmplare, se folosesc cartele preplătite şi se sună de pe telefonul mobil. Au fost cazuri când escrocii au dat peste poliţişti la telefon, însă localizarea lor este dificilă.

Dacă aţi fost vreodată victima unei astfel de escrocherii, scrieţi-ne la mailto:office@telegrafonline.ro sau sunaţi la redacţia „Telegraf”, 0241 488 340, 0241 488 386.