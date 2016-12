Escroci în numele Protecţiei Copilului?

În prag de Sărbători, dar nu numai, pe la uşile constănţenilor încep să bată reprezentanţii unor fundaţii, ai unor instituţii religioase, vorbitori în numele umanităţii, care cer oamenilor diferite sume de bani pentru susţinerea a fel şi fel de cauze umanitare. Pe moment, este imposibil de verificat dacă fundaţiile există cu adevărat sau nu, dacă într-adevăr luptă în numele unei cauze sau doar în nume propriu. Aşa se face că mulţi constănţeni donează sume modice celor care le bat la uşă. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, în aceste zile, mai mulţi constănţeni au primit vizita reprezentanţilor Fundaţiei Umanitare „Maurice - Contin”, care susţineau că strâng bani pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) Poarta Albă, aflat în subordinea instituţiei. „Reprezentanţii fundaţiei respective, cu sediul pe strada Cumpenei nr. 63, au venit la noi şi au solicitat încheierea unui protocol de colaborare. Pentru că nu ştiam nimic despre această fundaţie, am amânat semnarea şi am încercat să ne documentăm, să vedem cine sunt”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.

ÎN NUMELE A 100 DE BĂTRÂNI. Se pare, însă, că reprezentanţii Fundaţiei „Maurice - Contin” nu au dorit să mai aştepte. Voluntarii au început deja să meargă din uşă în uşă şi să ceară bani pentru bătrânii protejaţi în CIA Poarta Albă. „Am intrat în posesia unei chitanţe eliberate de voluntarii fundaţiei unui constănţean care susţine că i s-au cerut bani pentru CIA Poarta Albă. Luând la cunoştinţă despre demersurile întreprinse pe la uşile constănţenilor de Fundaţia Umanitară „Maurice - Contin”, sub pretextul strângerii de fonduri pentru bătrânii protejaţi în CIA Poarta Albă, ţinem să-i informăm pe constănţeni că ne dezicem şi dezaprobăm această acţiune. DGASPC nu a încheiat niciun protocol de colaborare cu fundaţia mai sus amintită şi nu au existat discuţii prealabile privind această modalitate de a colecta sume de bani”, a afirmat Roxana Onea. În prezent, în CIA Poarta Albă sunt îngrijite o sută de persoane vârstnice cu diferite afecţiuni. Centrul a fost renovat şi oferă servicii conform standardelor specificate de legislaţia din domeniu. Renovarea centrului a fost realizată cu ajutorul Fundaţiei „Sturdza”. „De-a lungul anilor am solicitat şi noi diferite sponsorizări, dar nu am recurs niciodată la această metodă, de a bate la uşile oamenilor. Am organizat expoziţii de obiecte realizate de persoanele asistate şi alte evenimente asemănătoare. Nu este corect să pătezi imaginea unei instituţii în acest fel”, a adăugat Roxana Onea. Prin urmare, chiar dacă respectiva cauză pare nobilă, este posibil ca banii pe care îi donaţi să nu ajungă acolo unde credeţi. Deşi în această perioadă generozitatea ar trebui încurajată, existenţa unor persoane fără scrupule îndeamnă totuşi la prudenţă.