„Escrocii” deschid stagiunea Teatrului de Stat

Mult-aşteptata deschidere de stagiune 2013-2014 a Teatrului de Stat Constanţa (TSC) se face în acest weekend, cu o comedie montată în premieră absolută pe ţară. Este vorba despre piesa „Escrocii” (titlu original „Le charlatan”), de Robert Lamoureux (1920 - 2011), numit şi „regele comediei franceze” pentru mai mult de o jumătate de secol. Constănţenii se vor delecta în această seară, în avanpremieră, dar şi mâine, când are loc premiera, precum şi duminică, de la ora 19.00, în sala TSC, cu o comedie în regia lui Bogdan Caragea, având la bază un text şi o distribuţie de excepţie. Preţul biletelor este de 30 de lei, acestea putându-se procura de la sediul TSC.

Înainte de întâlnirea cu publicul, echipa care a contribuit la realizarea spectacolului s-a aflat, ieri, la sediul teatrului, pentru a susţine o conferinţă de presă. Directorul de producţie al TSC, Bogdan Caragea, cel care semnează regia, adaptarea şi ilustraţia muzicală a spectacolului, dar care poate fi urmărit şi pe scenă, în rolul lui Albert, şi directorul artistic al teatrului, actriţa Dana Dumitrescu, au vorbit despre noua producţie şi planurile pentru stagiunea TSC. Au participat şi actorii din distribuţie: Nina Udrescu - Madame Ourfoule, Adrian Dumitrescu - Felix, Liviu Manolache - Emil, Luiza Sarivan - Mademoizelle Clonche, Dan Cojocaru - Dupont / Contele, Alexandru Mereuţă - Şchiopul, Gelu Ciobanu - Jean. Din distribuţie mai fac parte: Alice Safta, Georgiana Bumbac, Izabela Bumbac şi Cristiana Niţu. Scenografia este realizată de Ovidiu Pascal, iar coregrafia - de Alice Safta şi Georgiana Bumbac. Traducerea textului din franceză în limba română îi aparţine lui Georges Doroşenco.

O ÎNTÂLNIRE CU LAMOUREUX Despre „Escrocii”, Bogdan Caragea a precizat: „Este o propunere de bună dispoziţie pentru public şi pentru noi e un prilej să ne întâlnim, aşa cum teatrul din Constanţa a obişnuit publicul, cu o normalitate şi din punct de vedere repertorial - e vorba de o premieră absolută pe ţară -, şi din punct de vedere al impactului pe care sperăm să-l avem”. Referitor la motivul care l-a determinat să monteze piesa „Escrocii”, acesta a declarat: „În viaţa fiecărui om, actor, truditor al scenei, există multe momente-cheie, dar cred că cele cu adevărat importante sunt întâlnirile. Dacă ai parte de mari întâlniri, înseamnă că eşti un privilegiat, aşa cum am fost şi eu, întâlnindu-mă cu foarte mulţi artişti importanţi, printre care şi cu maestrul Robert Lamoureux. În plus, când am citit manuscrisul, mi s-a părut o idee incitantă”, a spus Caragea, preferând să păstreze misterul contextului în care a avut loc întâlnirea sa cu Lamoureux.

DE LA PARIS LA... CONSTANŢA Premiera piesei „Le charlatan”, un pamflet social scris în 1979, a avut loc la Theatre du Palais Royal din Paris, în 2002, în regia lui Francis Joffo. Robert Lamoureux a fost un important actor, comediant, dramaturg, regizor, textier, scenarist şi poet francez. A ddicat teatrului cea mai mare parte a carierei sale şi a cunoscut mari succese în anii ‘50, în comedii bulevardiere. A scris 16 piese, câteva dintre ele jucându-se ani la rând, Lamoureux a fost un adevărat showman, abordând toate genurile de spectacol: music-hall, radio, teatru, film, înregistrări.

Anaid Tavitian, felicitată de colectivul teatrului

Startul discuţiilor despre premiera piesei lui Robert Lamoureaux a fost prefaţat de un moment emoţionant, regizorul Bogdan Caragea şi actorii felicitând-o pe colega lor, consultantul artistic al teatrului, Anaid Tavitian, care a sărbătorit, ieri, împlinirea a 35 de ani de activitate în cadrul teatrului. Legată profesional, dar şi emoţional de artiştii care au bucurat, de-a lungul timpului, publicul de la malul mării, atât din lumina reflectoarelor, cât şi din spatele scenei - actori, regizori, scenografi -, Anaid Tavitian este un nume cu greutate în spaţiul cultural tomitan. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, având diplomă de licenţă în Arte, specializarea Arta şi metodologia spectacolului, despre Anaid Tavitian se poate spune că este o veritabilă... enciclopedie în teatrologie. Poate că timiditatea nativă, pe care o şi recunoaşte deschis, nu a adus-o în prim-planul scenei, dar dragostea sa pentru teatru, experienţa, studiul continuu şi cunoştinţele acumulate, spiritul de fin critic şi observator au ţinut-o mereu aproape de artişti şi public, făcând-o indispensabilă tuturor. Artiştii, în frunte cu regizorul Bogdan Caragea, care i-a oferit simbolic un trandafir roşu, au felicitat-o şi au invitat-o să rostească, la rându-i, câteva cuvinte, Anaid Tavitian numind teatrul „a doua sa familie”.

Noi spectacole şi proiecte de diversificare a programului TSC

Directorul artistic al TSC, actriţa Dana Dumitrescu, a făcut cunoscute titlurile spectacolelor care se vor juca în noua stagiune, pe lângă noua piesă, „Escrocii” - „Gaiţele”, „Desculţ în parc”, „Gâlcevile din Chioggia”, „Scaiul”, „Titanic Orchestra”, „Năpasta”, „Omul, bestia şi virtutea”, „Să ne răzbunăm, iubito”. Mai mult, Dana Dumitrescu a anunţat şi noutăţile sezonului teatral 2013-2014. „Vom avea o premieră la începutul lunii noiembrie, „O zi de vară” a lui Slawomir Mrozek, în regia lui Adrian Tamaş, se repetă deja la acest spectacol. Se lucrează, de asemenea, la un proiect de teatru-dans în coregrafia lui Călin Hanţiu, care are în vedere anumite momente ale vieţii Mariei Tănase. Îl aşteptăm şi pe maestrul Dominic Dembinski, care e nerăbdător să se reîntoarcă în Constanţa, unde a mai montat”, a declarat Dana Dumitrescu.

Una dintre surprizele stagiunii o constituie un proiect inedit de diversificare a programului teatrului. „Ne dorim foarte mult să ne regrupăm, ca oameni de cultură. Atunci când avem o premieră, să existe şi o lansare de carte, o expoziţie de pictură, să facem un eveniment în adevăratul sens al cuvântului, un eveniment multicultural. Vrem să diversificăm programul teatrului şi să facem nişte spectacole de muzică (jazz, folk) şi poezie, împreună cu actorii teatrului şi cu importanţi oameni de cultură din Constanţa. Deja am avut discuţii cu nume mari ale jazzului, printre care şi Harry Tavitian, care şi-a exprimat plăcerea de a colabora cu noi”, a mai spus directorul artistic al TSC, Dana Dumitrescu.

Un mesaj special a fost trimis echipei TSC de către Georges Doroşenco, cel care a semnat traducerea textului lui Lamoureax, dar care nu a putut fi prezent la Constanţa. Iată care este mesajul acestuia, adresat consultantului artistic al teatrului, trimis din Nisa, Franţa şi datat 30 septembrie 2013: „Stimată doamnă Anaid Tavitian, în viaţa fiecăruia dintre noi se petrec lucruri ciudate, aşa cum a fost şi trecerea mea, pentru o stagiune, prin colectivul Teatrului Dramatic din Constanţa, teatru de care acum, după zeci şi zeci de ani, descopăr că sunt mai legat decât de Teatrul Naţional Iaşi sau Teatrul Naţional Bucureşti, două teatre în care am profesat - în fiecare - câte zece ani şi am cunoscut succese şi premii importamnte. Neputând veni eu (nu spun câţi ani am), am tradus pentru voi piesa lui Lamoureux. Acum, în prag de premieră, am emoţii şi vă ţin pumnii. Mulţumită domniei voastre, domnului Bogdan Caragea, Teatrului de Stat Constanţa, Lamoureux a ajuns din nou în România. Cred că cea mai fericită este fiica lui”.