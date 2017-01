Eşec categoric pentru FC Farul la Suceava

Situaţia echipei pregătite de Ştefan Nanu devine din ce în ce mai complicată, FC Farul Constanţa ajungând pe penultimul loc al clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal după înfrângerea suferită sâmbătă, în fieful celor de la Rapid CFR Suceava, scor 3-0, în etapa a 24-a, într-un meci disputat pe ninsoare şi pe un teren greu. Decimată de accidentări şi suspendări, gruparea de pe litoral a abordat partida cu gândul de a obţine măcar un rezultat de egalitate în faţa uneia dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării. Elevii lui Ştefan Nanu sperau astfel să mărească zestrea de puncte înainte de play-out, dar calculele lor au fost date peste cap de cele petrecute în teren. Chiar dacă au început meciul bine şi au presat la poarta gazdelor, constănţenii au primit gol cu cinci minute înainte de pauză, în urma unei faze fixe, Negru reluând imparabil cu capul după lovitura de colţ executată de Semeghin. La reluare, FC Farul s-a aruncat în ofensivă, dar şuturile expediate de Niţescu, Ivanovici şi V. Apostol nu au adus egalarea. Mai mult, gazdele şi-au mărit avantajul în min. 83, la capătul unui contraatac rapid, Sumanariu trimiţând cu călcâiul la colţul scurt mingea centrată de Semeghin. Dezastrul a fost completat trei minute mai târziu, D. Bălan finalizând o acţiune personală după ce l-a driblat pe G. Curcă şi a trimis în poarta goală. Rezultatul i-a dezamăgit pe cei zece suporteri constănţeni prezenţi la meci, care şi-au admonestat favoriţii la final.

„Din păcate, noi am presat şi ne-am creat ocazii, dar nu am reuşit să finalizăm. În schimb, am primit din nou gol pe o fază fixă, puţin înainte de pauză. În repriza secundă, am fost aproape să egalăm, dar am ratat din nou şi gazdele au marcat de două ori pe final”, a spus directorul sportiv al Farului, Cosmin Şişcu.

Pentru FC Farul au evoluat: G. Curcă - Băjan, Ghinea (51 Ciobanu), Buzea, Mansur (79 Coteanu) - Niţescu (62 Barna), V. Apostol, I. Florea, Tothăzan, Ivanovici - Igiroşanu.

Celelalte rezultate ale etapei din Seria 1: Dunărea Galaţi - CSMS Iaşi 0-4, ACS Berceni - FC Clinceni 1-3, Gloria Buzău - CF Brăila 0-0, Unirea Tărlungeni - SC Bacău 1-1. Rapid Bucureşti şi Unirea Slobozia au stat.

Clasament: 1. CSMS Iaşi 43p, 2. Rapid Bucureşti 38p (golaveraj: 29-17), 3. Unirea Slobozia 38p (27-22), 4. FC Clinceni 36p, 5. ACS Berceni 33p, 6. SC Bacău 26p, 7. Gloria Buzău 24p (23-21), 8. Unirea Tărlungeni 24p (15-19), 9. CF Brăila 20p, 10. Rapid CFR Suceava 19p, 11. FC FARUL CONSTANŢA 18p, 12. Dunărea Galaţi 11p.

SUPORTERI NEMULŢUMIŢI Înfrângerea Farului i-a nemulţumit pe aproximativ 50 de suporteri constănţeni care au aşteptat sâmbătă seară, la stadion, sosirea autocarului echipei favorite de la Suceava. Pentru a evita orice incident, un echipaj de jandarmi şi poliţişti a acţionat în vederea detensionării situaţiei conflictuale existente, iar după discuţiile purtate cu cei care tulburau ordinea şi liniştea publică, dar şi cu oficialii Farului, lucrurile s-au calmat, fără a exista incidente.