Eşec drastic pentru Săgeata

Aflată în lupta pentru promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari a pierdut fără drept de apel, scor 0-4, derbyul cu liderul FC Botoşani, desfăşurat sâmbătă, în deplasare, în etapa a 26-a a Ligii a II-a. Fără patru jucători de bază, Vezan, V. Apostol, D. Zaharia şi Filip, toţi suspendaţi, năvodărenii nu au făcut faţă disputei cu moldovenii. Gazdele au deschis scorul încă din min. 5, când Vaşvari a transformat o lovitură de pedeapsă acordată pentru un henţ comis de Fl. Popa. Gazdele au continuat să domine, însă echipa pregătită de Mihai Guliu a rezistat fără gol primit până la pauză. La reluare, FC Botoşani şi-a mărit avantajul, în min. 52, Fulop reluând în plasă mingea respinsă greşit de Gordin după un şut expediat de Vaşvari. Trei minute mai târziu, Hadnagy a finalizat un contraatac rapid cu un şut de la 16 metri. Acelaşi Hadnagy a stabilit scorul final în min. 75, când a reluat cu latul centrarea lui Acsinte. “Oboseala acumulată s-a văzut în teren. A contat foarte mult şi faptul că am primit repede gol. Am avut şi noi câteva ocazii, dar nu le-am fructificat, iar în repriza a doua am primit gol pe o greşeală personală a portarului şi jucătorii au căzut fizic. Trebuie să câştigăm următoarele trei meciuri. Depinde numai de noi să fim lângă FC Botoşani în Liga I”, a spus antrenorul Mihai Guliu. În ciuda înfrângerii, Săgeata a rămas pe locul secund în clasamentul Seriei I şi are în continuare şanse mari de a accede în Liga I.

Au evoluat pentru Săgeata: Gordin - Sg. Popa, Goşa (80 Nazîru), Fl. Popa, Aniţoiu - Diaby (61 Dogaru), Coconaşu, Bozeşan (75 Bangheorghe), Ologu - Tigoianu, Pantelie.