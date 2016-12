Eşec dur pentru FC Farul

FORMULĂ IMPROVIZATĂ. Echipa pregătită de Ştefan Stoica a rămas fără victorie în acest an şi după cel de-al treilea meci amical susţinut în stagiul de pregătire din Turcia. După 0-1 cu Gyeongnam FC şi 2-2 cu Amker Perm, constănţenii au fost spulberaţi aseară de FC Banants, care a terminat pe locul 4 în clasamentul primei ligi din Armenia în sezonul trecut. Elevii lui Mourinho au pierdut fără drept de apel, scor 1-5, disputa cu armenii, după ce au fost conduşi cu 3-0 la pauză. Unicul gol al formaţiei de pe litoral a fost marcat din lovitură de la 11 m de Doicaru, în repriza secundă. Tehnicianul Farului a aliniat însă o formulă de joc cu jucători folosiţi mai puţin în amicalele din acest sezon şi cu multe improvizaţii. Astfel, între buturi a fost trimis Cezar Lungu, împrumutat pentru acest joc de la Steaua Bucureşti, deoarece Vlas şi Sardescu nu s-au refăcut după accidentările suferite la începutul săptămânii. În plus, Dan Ignat a fost titularizat pe banda dreaptă a defensivei, în timp ce Mansur a început jocul în postura de fundaş stânga. „Din păcate, cam aceasta este valoarea tinerilor jucători de la Farul, dar să nu uităm şi că s-a jucat cu multe improvizaţii. În plus, am întâlnit o echipă bună, care evoluează des în cupele europene”, a declarat managerul general al constănţenilor, Vicenţiu Iorgulescu. De remarcat că cele două formaţii s-au mai întâlnit într-un meci amical în urmă cu trei ani, în Cipru, când FC Farul s-a impus cu 1-0. Pentru formaţia de pe litoral au evoluat: C. Lungu - Ignat, Pătraşcu, Tudorache, Mansur - Andrade, Henry, Fatai, A. Iovănescu - Chico, Doicaru. Următoarea partidă de verificare pentru constănţeni este programată mâine, în compania celor de la Hrvatski Dragovoljac, locul 5 la finalul turului în Liga a II-a din Croaţia.

TRATATIVE PENTRU NINU. După ce revenirea lui Paul Papp de la FC Vaslui a devenit puţin probabilă, oficialii constănţeni s-au reorientat către fundaşul central al Stelei, Emil Ninu. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost aproape de un transfer la Poli Iaşi în această iarnă, dar insistenţa Farului i-a determinat pe conducătorii grupării din Ghencea să se răzgândească. Astfel, Ninu, care poate evolua şi pe postul de fundaş dreapta, are şanse mari să fie împrumutat până în vară la Constanţa, fiind dorit şi de antrenorul Ştefan Stoica. „Dacă mai vine un fundaş central, vreau să fie unul rapid, Papp sau Ninu”, a explicat “Mourinho”.