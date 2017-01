Eşec dureros pentru Săgeata

Săgeata Năvodari, echipă pregătită de Cătălin Anghel, a făcut un pas greşit în lupta pentru evitarea retrogradării, cedând, duminică, în faţa celor de la Petrolul Ploieşti, scor 2-3 (Deletic 2, S. Chiţu 26 / Teixeira 6, Albin 17, Priso 28), într-o partidă disputată pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 28-a a Ligii 1 la fotbal. Eşecul este cu atât mai dureros cu cât Săgeata a dat o replică bună formaţiei antrenate de Răzvan Lucescu, însă a plătit tribut greşelilor din defensivă. Meciul a început perfect pentru gazde, care au deschis scorul încă din min. 2, când Deletic a prins o “torpilă” de la marginea careului de 16 m direct sub transversală. Egalitatea s-a restabilit după doar patru minute, mingea şutată de Teixeira fiind deviată nefericit de Fl. Popa peste Panagopoulos. Acelaşi Teixeira a inventat o pasă superbă la Albin, iar mijlocaşul oaspeţilor a profitat de neatenţia fundaşilor năvodăreni şi a lobat mingea fără probleme peste portarul grec. Gazdele nu au renunţat la luptă şi au revenit pe tabelă în min. 26, când Sorin Chiţu a profitat de eroarea lui Pecanha şi a împins mingea în plasă din careul mic. Din păcate, egalitatea nu a durat decât două minute, apărarea grupării de pe litoral privind visătoare cum Priso a pătruns pe partea dreaptă şi a şutat perfect la colţul lung, deşi era înconjurat de trei adversari. După o jumătate de oră de “foc”, jocul s-a închis şi eforturile năvodărenilor de a egala nu au adus ocazii mari la poarta lui Pecanha. Mai mult, Petrolul a fost aproape să-şi mărească avantajul în repriza secundă, dar Tamuz şi Albin nu au găsit soluţia pentru a-l învinge pe Panagopoulos.

ANGHEL NU RENUNŢĂ În ciuda eşecului, antrenorul Cătălin Anghel este convins că Săgeata are forţa de a se menţine în prima ligă. „Am lăsat prea multe spaţii şi au fost multe greşeli individuale. Am fost neputincioşi, am avut momente în care am fost neliniştiţi, ne-am precipitat, n-am jucat şi am dat prea multe oportunităţi unei echipe ca Petrolul. Când dai două goluri cu Petrolul, nu ai voie niciodată să iei trei. Trebuia să facem cel puţin un egal. Trebuie să strângem rândurile şi nu mai putem să ne plângem. Noi am ajuns în această situaţie, noi trebuie s-o dregem. Trebuie să ne revenim şi să abordăm jocul de la Galaţi la victorie. Acest campionat se va juca până în ultima etapă şi trebuie să credem în şansele noastre până la capăt”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Panagopoulos - I. Filip II, Fl. Popa, Cr. Munteanu, Lopez (34 Al. Tudose) - S. Pană, Johnson (74 Muzac) - Fl. Achim (62 Tigoianu), Deletic, Vezan - S. Chiţu; Petrolul (antrenor Răzvan Lucescu): Pecanha - Alcenat (40 S. Achim), Manasse, Geraldo, Guilherme - Mustivar, De Lucas (73 Zicu) - Priso (68 Hoban), Albin, Teixeira - Tamuz. Cartonaşe galbene: Fl. Achim, Tudose, Deletici, Cr. Munteanu / Priso, Pecanha. Au arbitrat: Sebastian Colţescu (Craiova) - Ovidiu Artene (Vaslui) şi Bogdan Velicu (Bucureşti).