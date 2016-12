Eșec în ultimele secunde pentru BC Athletic Constanța

Sâmbătă, în Sala Agronomia din Capitală, echipa locală ACS Agronomia 4Sports București a dispus cu scorul de 64-60 (17-14, 11-15, 25-16, 11-15) de BC Athletic Constanța, într-un meci contând pentru prima etapă din returul Ligii 1 la baschet masculin, a 8-a a campionatului. Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au condus la pauză, dar sfertul al treilea a fost catastrofal și revenirea de pe final a fost inutilă. Cele mai multe puncte pentru Athletic le-au reușit Trandafir 29, Bercea 10, Isleam 6 și Oprean 5.

„Un meci pierdut pe final. La 61-60, când mai erau de jucat 14 secunde, am avut posesia, dar atacul ne-a fost oprit de o arbitră, pentru un fault imaginar comis de Oprean, care era la un metru de fază! Mai mult, am avut în ultima secundă o aruncare de trei puncte cu care puteam egala, dar mingea s-a plimbat pe inel și nu a intrat în coș. Este păcat, pentru că meciul a fost frumos, iar copiii s-au luptat bine. Am condus destul de mult timp pe tabela de scor, dar am ratat multe aruncări libere și nu am reușit să ne distanțăm decisiv. Ce mă bucură este că suntem în progres cu juniorii față de etapele precedente. Acum urmează un meci acasă cu Galațiul, pe care sper să-l câștigăm”, a declarat Andrei Talpeș, team-manager la BC Atletic.

„Am remarcat că juniorii sunt în progres față de meciul din tur cu Agronomia, cel puțin la nivel de dueluri unu la unu. I-am blocat destul de bine în apărare, dar mai este de lucrat în ofensivă. Este îmbucurătoare creșterea noastră în exprimare, în fața unor jucători de mare perspectivă, cum sunt cei de la Agronomia”, a spus antrenorul principal Alexandru Olteanu.

În etapa a 9-a, programată duminica viitoare, BC Athletic va juca la Constanța cu Phoenix II Galați.

Rezultatele etapei a 8-a din Grupa a 3-a:

ACS Agronomia 4Sports București - Baschet Club Athletic Constanța 64-60

Dinamo II București - Steaua CSM EximBank II București 52-63

Phoenix II Galați - CS Cuza Sport Brăila (duminică, ora 16.00)

Politehnica Iași a stat.

Clasament după opt etape:

1. CS Cuza Sport Brăila 12 puncte din 6 jocuri

2. Steaua CSM EximBank II București 12p/7j

3. Politehnica Iași 10p/6j

4. ACS Agronomia 4Sports București 10p/7j

5. BC Athletic Constanța 9p/7j

6. Dinamo II București 8p/7j

7. Phoenix II Galați 8p/6j

