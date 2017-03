Eșec la Fântânele pentru SSC Farul

SSC Farul Constanța, liderul cu punctaj maxim din Liga a IV-a constănțeană, și-a încheiat sâmbătă seria partidelor de verificare înainte de startul sezonului de primăvară. Jucătorii antrenați de Ion Barbu și Gheorghe Mina au evoluat în deplasare, cu Viitorul Fântânele, meciul fiind câștigat de gazde cu scorul de 3-2 (3-1 la pauză). Mazilu a deschis scorul în minutul 12, după un corner executat de Grigoraș, însă Viitorul a întors rezultatul până la pauză, grație reușitelor lui Mihăilă (2) și Bîrzan. Scorul final a fost stabilit de Ali Ergut, în repriza secundă.

Au evoluat pentru SSC Farul Constanța (antrenori Ion Barbu și Gheorghe Mina): Mina - Meleandră, Țăranu, Iulică, Stefanco - Al. Grigoraș, Ochia, Măgureanu, Oancea - Mazilu, Zamfir (au mai jucat: Edis Abibula, Ali Ergut, Pavlicu, Mîndră). Iulică, Stefanco și Zamfir sunt juniori de la ACS Performer Constanța, născuți în 1999.

La SSC Farul nu au putut evolua Neagu, Pătrașcu, I. Florea, Șicu, Dorel Zaharia, juniorul C. Matei, R. Neagoe, D. Popa, Bumbac, Răvoiu și Raul Gonzalez, ultimii patru fiind accidentați. Oancea, jucător care în toamnă a evoluat la Viitorul Fîntînele, are mari șanse de a fi transferat, nu și alți jucători care s-au aflat în probe săptămâna aceasta la SSC Farul (portarul Ganea și Sofronie).

Portarul Andrei Telișcă va fi păstrat pentru echipa de juniori a clubului, dar SSC Farul a rămas descoperită la capitolul poartă, pentru că Raul Gonzalez s-a accidentat destul de serios! Portarul spaniol are fisură la osul radius de la mâna stângă și va trebui să poarte o atelă ghipsată timp de aproape o lună. În aceste condiții, la Fântânele a fost nevoit să intre în poartă antrenorul secund Gică Mina, în vârstă de 44 de ani!

„Un meci destul de bun în cele din urmă, cu un plus pentru ei în prima repriză, pentru că au căzut fizic în repriza a doua. Din păcate, noi nu am avut forță în atac. Ei au profitat de talia lor superioară la câteva faze fixe și așa au marcat. La noi s-a văzut lipsa lui Pătrașcu, Bumbac sau Răvoiu, chiar și a lui Zaharia, care ne-ar mai fi ajutat la mingile înalte. Dacă eram cu echipa completă nu se punea problema învingătoarei, indiferent că eram eu în poartă. Poate că un egal ar fi fost mai echitabil, dar a fost bine că am văzut la joc câțiva copii de viitor, care ar putea să ne ajute la nevoie. Să fie în lotul de 18 și să intre pe parcurs, dacă va fi nevoie de ei”, a declarat Gică Mina, care nu a mai făcut de multă vreme pregătire specifică postului de portar...

SELECȚII LA ACADEMIA DE FOTBAL FARUL

Academia de Fotbal Farul Constanța organizează selecții pentru grupele 2009, 2010, 2011. Înscrierile se fac la sediul clubului din strada Primăverii, nr. 2, etajul 1, de luni până vineri, între orele 9.30 și 15.30, iar pentru detalii suplimentare puteți suna la numărul de telefon 0722.721.771.

„Căutăm copii talentaţi care să facă parte din proiectul nostru. Academia Farul își propune selecția și pregătirea copiilor în vederea marii performanțe, clubul asigurând condiții materiale și de pregătire. Academia Farul promovează sportul ca pe un mod de viaţă sănătos, doreşte să fie un actor principal în comunitatea locală şi să sprijine activităţile destinate tinerilor”, a declarat Bogdan Chiriţă, preşedintele Academiei Farul.

Citește și:

Reguli pentru accesul în incinta stadionului „Farul“

SSC Farul Constanța - CS Năvodari 3-1

Meciul amical SSC Farul Constanța - CS Năvodari a fost anulat

Meci amical de fotbal între cele mai valoroase echipe din Liga a IV-a constănțeană

SSC Farul Constanța a remizat cu SC Oțelul Galați

SSC Farul Constanța vrea revanșa în fața Oțelului Galați

SSC Farul Constanța, învinsă de noul Oțelul Galați

Fostul campion olimpic Ion Draica, președinte de onoare la SSC Farul Constanța

SSC Farul Constanța și-a reluat antrenamentele

SSC Farul, exemplu de marketing pentru fotbalul constănțean

Axiopolis Sport II Cernavodă și Inter Ion Corvin sunt lideri la jumătatea campionatului

SSC Farul încheie anul 2016 cu 9 puncte avans în clasament