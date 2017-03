Eșec la limită pentru Axiopolis Sport Cernavodă

Vineri și sâmbătă, în Liga a 3-a la fotbal s-au disputat partidele contând pentru etapa a 17-a, a patra din retur. Dacă FC Viitorul II și-a amânat meciul cu Unirea Slobozia, deoarece clubul din Ovidiu a avut săptămâna trecută mai mulți jucători eligibili pentru Liga a 3-a convocați la loturile naționale, Axiopolis Sport Cernavodă nu a reușit să producă surpriza în fața celei de-a doua clasate în ierarhia Seriei a 2-a. CS Tunari a câștigat pe malul Dunării cu 1-0, prin golul marcat de Ghinea în minutul 47.

„A fost o partidă și cu bune, și cu rele din partea noastră, iar un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. CS Tunari este o echipă bine așezată în teren, are jucători cu experiență și a făcut orice ca să-și atingă obiectivul. Ei au avut două șuturi pe poartă și au dat un gol, iar noi am tras de patru ori pe spațiul porții și nu am înscris. Aici s-a făcut diferența, pentru că după ce au dat gol ei nu au făcut altceva decât să încerce să apere avantajul, prin orice mijloace. Au știut să tragă de timp, să fragmenteze jocul, dar nu îi acuz pentru asta, pentru că și-au atins obiectivul. A fost și un arbitraj mai șmecheresc, care i-a ajutat puțin pe oaspeți, dar nu a influențat scorul final. Noi suntem vinovați, că nu am reușit să băgăm mingea în poartă. Însă ne menținem optimismul și vrem ca în etapa viitoare să nu pierdem meciul de la Ploiești cu Astra II”, a afirmat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Nanu - G. Rusu, Daniel Zaharia, Andreescu, C. V. Hristu - Al. Vieru, Moldoveanu (78 Ad. Cristea) - Beșleagă (59 Dogaru), Zugravu (46 L. Gheorghe), Husein - Moise. Rezerve neutilizate: G. Celnicu, I. Gheorghe, Dumitrescu, M. Al. Hristu.

Celelalte rezultate ale etapei: ACS Înainte Modelu - Viitorul Domnești 0-1; Delta Dobrogea Tulcea - Dinamo II București 3-0; SC Popești-Leordeni - Petrolistul Boldești 2-1; CSM Oltenița - Astra II Giurgiu 1-1; Arsenal Malu - Metaloglobus București 0-3 (gazdele s-au retras din campionat și pierd cu 0-3 toate meciurile programate în retur). Partida Unirea Slobozia - FC Viitorul II a fost amânată pentru data de 12 aprilie, ora 17.00.

Clasament Seria a 2-a:

1. Metaloglobus București 45 de puncte (golaveraj 38-15)

2. CS Tunari 32p (24-19)

3. Viitorul Domnești 28p (26-18)

4. FC Viitorul II Constanța 27p/16j (32-20)

5. Unirea Slobozia 27p/16j (29-19)

6. SC Popești-Leordeni 26p (27-21)

7. AFC Astra II Giurgiu 26p (26-22)

8. Delta Dobrogea Tulcea 25p (34-30) - formație penalizată cu 2 puncte

9. Dinamo II București 23p (30-25)

10. Axiopolis Sport Cernavodă 20p (27-30)

11. CSM Oltenița 19p (25-26)

12. ACS Înainte Modelu 15p (37-38)

13. Petrolistul Boldești 13p (24-33)

14. Arsenal Malu 0p (10-73) - echipă retrasă din campionat după ultima etapă din tur

