Eșec la Târgoviște pentru CS Phoenix Constanța

Echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Phoenix Constanța a înregistrat sâmbătă prima înfrângere din actuala ediție a Ligii 1, în deplasare, cu CSM Târgoviște. Fosta multiplă campioană a României s-a impus destul de greu, cu 68-62 (37-34), grație unei precizii mai bune pe final. Phoenix a confirmat startul foarte bun de campionat, când a învins la scor Rapidul, iar evoluția de pe terenul celei mai valoroase echipe din liga secundă dă mari speranțe pentru viitor. Cele două americance ale Constanței, Chelsea Douglas și Jassany Williams, alături de Selena Kirberg, au menținut echilibrul în primele trei sferturi.

„Ce nu te omoară te face doar mai puternic. Din păcate, trebuie să anunțăm și prima înfrângere din istoria echipei CS Phoenix Constanța. Fetele noastre au cedat astăzi, la mare luptă, în fața celor de la CSM Târgoviște, după un meci care s-a ridicat la nivelul unui derby pentru promovarea în Liga Națională de baschet feminin. Ne felicităm adversarele pentru jocul prestat și felicităm deopotrivă și publicul târgoviștean, care a reușit să își împingă echipa favorită spre o revenire frumoasă în ultimul sfert. Promitem o replică pe măsură în meciul de la Constanța”, a scris CS Phoenix pe Facebook.

„Astăzi am disputat cel mai dificil meci din grupă, ambele echipe având același obiectiv în acest an competițional - promovarea. În meciul cu Phoenix Constanța am luptat ca o echipă, ne-am ajutat în momentele dificile, ne-am susținut și ne-am concentrat pentru a obține o victorie pentru care am muncit zi de zi”, a declarat târgovișteanca Alina Chivu, cea mai bună jucătoare a meciului.

Celelalte două meciuri ale acestei runde au fost amânate: Phoenix II Galați - CS Baschet Teleorman II Alexandria pentru data de 6 noiembrie, iar Rapid București - Sepsi Sic II Sfîntu Gheorghe pentru data de 14 noiembrie, ora 16.00. Miercuri, CSM Târgoviște va susține în devans meciul cu Phoenix 2 Galați.

BĂIEȚII DE LA ATHLETIC JOACĂ LUNI

Și la masculin a fost programată tot etapa a doua, în care Baschet Club Athletic Constanța, care face parte din Grupa a 4-a, va juca în deplasare cu CN „Aurel Vlaicu” București. Partida este programată luni, de la ora 16.30.

Ca și în prima rundă, celelalte două meciuri au fost amânate: BCM U FC Argeș II Pitești - Phoenix II Galați pentru data de 13 noiembrie, ora 12.00, iar Rapid București - Politehnica II Iași pentru data de 20 noiembrie.

