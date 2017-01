Eşec neaşteptat pentru Săgeata

Aflată în luptă pentru primul loc în Seria I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a făcut un pas înapoi după eşecul înregistrat sâmbătă, scor 0-1 (S. Bucă 68), în deplasarea de la Dinamo II Bucureşti, contând pentru etapa a 17-a. Plecaţi din postura de favoriţi, elevii lui Aurel Şunda au dominat clar prima repriză, creându-şi mai multe ocazii de a marca, dar şuturile expediate de Dîlbea, Olah şi Sorin Chiţu au fost parate de portarul gazdelor, Ciucă. La reluare, năvodărenii au cerut gol după ce mingea trimisă de Jianu a lovit transversala şi a căzut în apropierea liniei porţii, dar arbitrii au considerat că mingea nu a intrat cu toată circumferinţa în poartă. Golul a picat însă la poarta lui Olteanu, după ce Bucă a reluat în plasă din careul mic în urma unei lovituri de colţ. Finalul le-a aparţinut în totalitate oaspeţilor, dar centrările în careul dinamovist au fost respinse fără probleme de “uriaşul” Mehmedovici. „Nu am ce să le reproşez băieţilor. Am jucat bine, mai ales în prima repriză, când am avut o posesie foarte bună. Ne-am creat multe ocazii de a marca, iar la pauză nici nu ne gândeam că vom rata victoria. Am început bine şi a doua repriză, dar am ratat din nou două ocazii imense. Dinamo a avut câte o ocazie în fiecare repriză şi a reuşit să marcheze o dată. Noi nu am înscris şi asta ne-a costat. Totuşi, jocul ne dă speranţe pentru viitor”, a spus Şunda. Pentru Săgeata au evoluat următorii jucători: Fl. Olteanu - C. Dinu (46 Bold), Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - Olah, Dîlbea, Vezan, M. Gheorghe (79 Şicu) - S. Chiţu, Jianu (72 Itu).