Eşec neaşteptat pentru voleibaliştii români

A doua partidă jucată la Constanţa de naţionalele României şi Slovaciei, contând pentru Liga Europeană la volei masculin, a consemnat o revanşă a echipei oaspete, după eşecul la zero de vineri. Tricolorii au cedat, sâmbătă, cu 2:3 (27:25, 25:18, 22:25, 15:25, 13:15), după mai bine de două ore de joc, şi au pierdut o şansă importantă de a se distanţa în clasamentul Grupei A. Slovacii şi-au arătat “colţii” încă din startul partidei, utilizarea ca titular a lui Sopko mărind agresivitatea echipei, la serviciu şi în atac. Gazdele s-au aflat mai mereu în urmărirea adversarilor, au salvat patru mingi de set (Borota a servit excelent), la 21:24 şi la 24:25, şi au câştigat nesperat primul act al meciului! Setul al doilea practic n-a avut istoric, iar publicul se aştepta să aplaude încă un succes categoric al favoriţilor. Oaspeţii au renăscut însă din propria cenuşă, Bencz (23p) şi Sopko (22p) au tras echipa după ei şi Slovacia s-a impus în setul decisiv. România a mai avut o răbufnire în ultimul set, când a recuperat de la 1:5, 3:8 şi 6:11, reuşind să egaleze la 13! Asta a fost însă tot, pentru că slovacii au închis meciul cu un blocaj (au reuşit 6 din totalul de 16 numai în setul decisiv!).

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Lică, Began, Laza, Voinea, Borota şi Feher - libero (au mai jucat: Stancu, Dumitrache, Chiţigoi şi Călin - libero); Slovacia (antrenor Emanuele Zanini): Zatko - Bencz, Krisko, Piovarci, Divis, Sopko şi Ondrusek - libero (au mai jucat: Kubs, Jakubov, Holly, Hukel şi Hrinak).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un început de meci destul de lejer, care ne-a dat încredere în noi şi am crezut că va merge şi astăzi (n.r. - sâmbătă) la fel ca vineri. Echipa slovacă s-a mobilizat însă mai bine după primele două seturi, noi am intrat puţin în panică şi asta a fost” - Sergiu Stancu (jucător România).

„Cred că am avut şansa în setul 3 să închidem jocul, dar la 2:0 ne-am comportat româneşte: ne-am văzut cu sacii în căruţă şi am lăsat-o mai moale. Am crezut că jocul este încheiat şi n-a fost aşa! Până la urmă, am pierdut din cauza unor greşeli individuale, slovacii au reintrat în joc şi asta a fost” - Stelian Moculescu (selecţioner România).

„Sunt foarte fericit pentru această victorie. Un succes mare pentru tânăra noastră echipă. Meciul nu a fost deloc uşor şi mă bucur că am reuşit să întoarcem rezultatul. Diferenţa a făcut-o faptul că nu am mai greşit la fel de mult ca vineri” - Martin Sopko (jucător Slovacia).

„A fost o abordare diferită a meciului de către echipa mea, care s-a concentrat mult mai bine ca vineri. Toţi componenţii echipei şi-au dorit să joace mai bine şi să obţină victoria, iar faptul că am revenit de la 0:2, după cinci seturi la rând pierdute în faţa României, nu a fost deloc uşor. Sunt foarte mulţumit de felul cum au jucat!” - Emanuele Zanini (selecţioner Slovacia).

Alt rezultat din Grupa A: Spania - Marea Britanie 0:3 (22:25, 24:26, 22:25). Rezultate din Grupa B: Portugalia - Grecia 3:2 şi 3:2; Turcia - Austria 3:0 şi 3:1.

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 4 3 1 11: 6 7

2. Marea Britanie 4 2 2 8: 6 6

3. Slovacia 4 2 2 6: 9 6

4. Spania 4 1 3 6:10 5