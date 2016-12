Eşec nescontat pentru RC Cleopatra

Prima etapă a returului din play-out-ul Diviziei Naţionale de rugby a adus un eşec neaşteptat pentru RC Cleopatra, care a spulberat speranţele grupării de pe litoral de a-şi asigura menţinerea în prima divizie şi din punct de vedere matematic, cu patru runde înaintea finalului campionatului. Constănţenii au cedat, sîmbătă, pe teren propriu, în disputa cu RC Bîrlad, scor 5-15, la capătul celui mai slab joc din actuala stagiune. În ciuda faptului că erau favoriţi, elevii lui Cristian Brănescu au ajuns rareori în apropierea buturilor adverse, în special în prima repriză, dominată categoric de oaspeţi. Profitînd de numeroasele greşeli ale gazdelor, bîrlădenii au condus cu 12-0, după loviturile de pedeapsă transformate de Oprea şi drop-goal-ul reuşit de Marin. În ultimul minut al primei reprize, RC Cleopatra a bifat singurul eseu al partidei prin Florin Ion, însă Maftei a ratat transformarea dintr-o poziţie favorabilă, astfel că oaspeţii au condus la pauză cu 12-5. Aşteptatul reviriment al constănţenilor nu s-a produs nici în repriza secundă, Oprea stabilind rezultatul final dintr-o lovitură de pedeapsă. În schimb, Filip şi Matei au irosit două lovituri de pedeapsă, stîrnind rîsetele în tribunele Stadionului “Constructorul-Cleopatra” prin două execuţii hilare. Pe final, gazdele au forţat în atac, căutînd al doilea eseu, dar au comis numeroase greşeli şi nu au putut reduce diferenţa de pe tabela de marcaj, ratînd astfel şi posibilitatea de a obţine punctul bonus defensiv. “Am jucat sub orice critică. Una facem la antrenamente şi alta în timpul jocurilor. Am jucat prost tactic şi nu am avut pregătirea fizică necesară, în timp ce entuziasmul a fost de partea bîrlădenilor. Teoretic, încă mai putem retrograda, astfel încît consider acest eşec drept alarmă de gradul zero”, a spus antrenorul Cristian Brănescu. Meciul a avut şi mai multe incidente, arbitrul Gheorghe Sabău acordînd şase cartonaşe galbene, două pentru gazde şi patru pentru oaspeţi. Pentru RC Cleopatra au evoluat: Graur, I. Munteanu, Pastramă, Ferţu, Moraru, Bratu, Ababei, Mototolea, Irimia, Bujoreanu, Maftei, Lazăr, Buşcă, F. Ion, Cătănoiu; au mai jucat: Enache, Ariton, Mereuţă şi Pîrvu.

Celelalte rezultate ale etapei: Poli Iaşi - Bucovina Suceava 30-13 şi Olimpia Bucureşti - CFR Braşov 81-13. Clasament: 1. Iaşi 45p; 2. Olimpia 40p; 3. Cleopatra 31p; 4. Suceava 24p; 5. Bîrlad 18p; 6. Braşov 0p.