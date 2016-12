Eşec şi la Koper pentru HCM

Hotărâtâ să lase o bună impresie la ultimul meci al sezonului în Champions League, HCM a arătat o cu totul altă faţă la Koper, în disputa cu Cimos, campioana Sloveniei. Chiar şi fară Şimicu, Adzic şi Riganas - toţi accidentaţi, HCM a demonstrat că ar fi putut mult mai mult în acest sezon, iar locul ocupat în clasament nu reflectă nici pe departe valoarea lotului. În faţa unei echipe pentru care victoria era vitală în lupta pentru locul secund, HCM a început foarte bine meciul, conducând cu 4-0 în min. 8, diferenţa maximă fiind de şase lungimi, 10-4 în min. 23 şi 14-8 în min. 28! Popescu a închis poarta în multe situaţii, terminând primele 30 de minute cu un procentaj de 56%, iar HCM intra la cabine cu un avantaj important, 14-9. Începutul actului secund nu a mai fost la fel de bun pentru campioana României, iar slovenii au restabilit egalitatea în min. 42, 17-17. Au fost ajutaţi, din păcate, şi de cuplul de arbitri danez format din Dennis Engkebolle Stenrand şi Anders Kaerlund Birch, care au dictat trei eliminări succesive în tabăra HCM-ului, culminând apoi cu o decizie exagerată asupra lui A. Stamate, căruia i-au arătat direct cartonaşul roşu. Nici directorul executiv Nurhan Ali nu a scăpat, arbitrii acordând eliminare la bancă după protestele îndreptăţite ale oficialului constănţean. Cimos a trecut prima oară în avantaj în min. 49, 20-19, iar HCM nu a mai avut puterea să revină, astfel că slovenii s-au impus în final cu 28-24.

„Ne-am prezentat ca o echipă care merită să joace în Liga Campionilor. Am avut o primă repriză foarte bună, dar, din păcate, datele problemei s-au schimbat în partea secundă, când arbitrajul nu a mai fost la fel de corect ca în prima parte a meciului“, a declarat la final antrenorul Constantin Ştefan. „Regret că nu am putut să terminăm această grupă cu o victorie, aşa cum am fi meritat. Îmi cer însă scuze faţă de iubitorii handbalului din Constanţa, din Buzău şi chiar din toată România pentru că am încheiat această grupă a Ligii Campionilor pe ultimul loc“, a afirmat directorul executiv Nurhan Ali.

Au evoluat - Cimos: Skof (15 intervenţii, 1x7m), Brumen şi Bombac - câte 6g, Dzono 5g, Skube 4g, Poklar, Krivokapic şi Skonko - câte 2g, Bundalo 1g, Mlakar, Bogunovic, Jovicic; HCM: Popescu (14 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii), Irimescu şi Csepreghi - câte 6g, Ghionea 4g, Stavrositu şi Criciotoiu - câte 2g, Toma 2g (2x7m), Sadoveac şi Sabou - câte 1g, A. Stamate, Angelovski, Novanc, Onyejekwe, Buricea.

În celelalte partide din Grupa C, disputate duminică, s-au înregistrat următoarele rezultate: Sankt Petersburg HC - Wisla Plock 24-32 (12-16) şi Metalurg Skopje - HSV Hamburg 23-25 (14-12). Clasament: 1. Hamburg 19p, 2. Cimos 13p, 3. Metalurg 12p, 4. Wisla 9p, 5. Petersburg 5p, 6. HCM 2p.