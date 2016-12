Eșec surprinzător pentru CSU Neptun

Formația feminină de handbal CSU Neptun Constanța continuă seria rezultatelor slabe din Divizia A, cedând surprinzător, vineri seară, în fieful „lanternei roșii” a clasamentului Seriei A, ACS Șc. 181 SSP București, scor 26-33 (13-17), în etapa a 11-a, ultima a turului. Gazdele au condus pe tot parcursul primei reprize, dar constănțencele au reușit să revină și în min. 42 se aflau în avantaj, 21-20. Finalul a fost dezastruos și formația de pe litoral a înregistrat a opta înfrîngere din acest sezon. „Am făcut un meci slab, dar am avut doar două rezerve și acest lucru s-a simțit pe final, pentru că am căzut fizic. Nu am văzut prea multe lucruri bune la echipa noastră. În schimb, adversarul nu a jucat deloc rău și se vede că are o echipă care joacă de multă vreme în aceeași formulă”, a spus antrenorul Cristian Bărbulescu. Marea surpriză o reprezintă însă faptul că, pentru prima oară în acest sezon, formația bucureșteană a respectat criteriile de vârstă impuse de regulament, după ce pierduse celelalte jocuri la „masa verde”, astfel că va fi omologat rezultatul din teren. Pentru CSU Neptun au marcat: Birton 10 goluri, Ciucanu 7g, Mușat 4g, Crăciun 4g și Ciuică 1g.

Sâmbătă se vor disputa următoarele meciuri - ora 11.00: HCF Piatra Neamț - CSM București II; ora 11.30: CSU Danubius Galați - Știința București. Meciul CSU Târgoviște - HC Activ CSO Plopeni a fost amânat. Știința Bacău stă.

Clasament: 1. Danubius Galați 25p (golaveraj: 271-154); 2. CS HM Buzău 25p (277-207); 3. Știința București 21p (258-194); 4. CSM București II 19p (239-208); 5. HCF Piatra Neamț 18p (252-214); 6. HC Activ CSO Plopeni 12p (220-221); 7. Știința Bacău 9p/10j (251-276); 8. Spartac București 7p (175-235); 9. CSU NEPTUN CONSTANŢA 6p (241-318); 10. CSU Tîrgoviște 6p (194-274); 11. ACS Șc. 181 SSP București -6p (33-116) - formație penalizată pentru nerespectare cerințe vârstă.

