Eșec total la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți!

47 de companii s-au prezentat vineri, 25 septembrie, la Constanța, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Angajatorii au venit cu aproape 900 de joburi, însă de ele s-au arătat interesați mult prea puțini tineri. Doar 575 de candidați au trecut pragul Universității Maritime din Constanța, acolo unde s-a organizat Bursa. ”Noi am fost prezenți și anul trecut și am observat că atunci erau mult mai mulți candidați, însă erau mai mulți oameni în vârstă decât absolvenți care își căutau un loc de muncă”, a precizat șeful serviciului Resurse Umane din cadrul Chimpex, Zina Mărculescu. Această companie a oferit 36 de joburi, pentru conducători de utilaje, ingineri electroniști sau docheri mecanizatori.

”VREAU CA ANGAJAȚII SĂ FIE TINERI, DAR ȘI CU EXPERIENȚĂ” Muncitor calificat, tânăr și cu experiență - acesta este profilul angajatului ideal, pe care îl caută operatorul portuar, dar și celelalte firme prezente la bursă. ”Marea majoritate a posturilor pe care le oferim presupun calificare. Avem și poziții de inginer, dar și poziții unde nu e nevoie de studii superioare, însă unde oamenii trebuie să aibă experiență pe utilajele pe care trebuie să muncească. Prefer tinerii, pentru că îi pot forma așa cum îmi doresc eu. Aici mă lovesc de o contradicție - vreau ca angajații să fie și tineri, și cu experiență”, potrivit angajatorului.

CEREREA NU SE ÎNTÂLNEȘTE CU OFERTA Majoritatea tinerilor prezenți la bursă au spus că nu sunt oferte suficiente pe piaţă. ”Am terminat specializarea Farmacie, însă în domeniul meu nu am lucrat până acum. După părerea mea, e greu de găsit un job în domeniu. Am muncit ca lucrător comercial, registrator medical, debarasator”, a povestit Otilia, care are 27 de ani. ”Îmi caut un job de barman, ospătar... Nu prea sunt posturi, am găsit doar două. Am rămas puțin dezamăgit. Sunt student la Universitatea Maritimă, însă sunt conștient că în România este greu să găsești un loc de muncă”, a mărturisit un alt tânăr. Și angajatorii s-au plâns că celor care au absolvit o formă de învățământ le lipsește practica. ”Am observat o tendință a absolvenților. Marea majoritate consideră că, în momentul în care au absolvit și au o diplomă în buzunar, au și toată experiența necesară pentru a ocupa o poziție foarte importantă, care implicit este și foarte bine plătită, ceea ce nu este adevărat. Atunci când finalizăm niște studii, nu avem neapărat o experiență și trebuie să acceptăm asta. Va trebui la început să învățăm”, a precizat reprezentantul Chimpex. Cele mai multe locuri de muncă oferite la Constanța au fost pentru muncitorii calificaţi, iar cele mai puţine, aproximativ 60, pentru cei cu studii superioare. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi a avut loc în 86 de agenţii locale şi puncte de lucru din toată ţara.

Doar câțiva au fost norocoși

Din cele 575 de persoane care au ales să vină la Bursă, 42 au fost angajate pe loc, adică 7,3%, iar alte 20% (115 persoane) au fost selectate de angajatori în vederea încadrării în muncă. ”Numărul persoanelor încadrate pe loc a fost de 42, din care 6 persoane sunt cu studii superioare”, a precizat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, Emilia Murineanu.

