Eşec usturător pentru puştii Academiei Hagi

Cea de-a doua ediţie a Cupei “Stelelor Estului“ la fotbal, competiţie rezervată copiilor născuţi după 1 ianuarie 1996, a început dezastruos pentru formaţia Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, învinsă ieri, la Ovidiu, de Partizan Belgrad cu un usturător 5-1 (2-1) în Grupa A a turneului. Sârbii au început perfect meciul, iar după 11 minute conduceau deja cu 2-0, goluri Radanjic (min. 5) şi Arsenijevic (min. 11), oaspeţii trecându-şi în cont şi alte două oportunităţi mari de a majora diferenţa. Academia Hagi a echilibrat treptat jocul, iar golul lui Răzvan Marin, fiul lui Petre Marin, din lovitură liberă de la 25 m, în min. 29, părea să dea semnalul revenirii constănţenilor. Acelaşi Marin, în min. 34, şi apoi Tudoran, în min. 45, au fost aproape de egalare, însă nu l-au putut învinge pe portarul Vasic. Marile probleme din defensivă, cauzate în special de fundaşii centrali, au permis sârbilor să devină periculoşi la aproape fiecare acţiune de atac. Partizan şi-a refăcut avansul de două goluri în min. 48, Arsenijevic reuşind dubla după ce a reluat în plasă o minge respinsă de Stoian. Chiar şi cu un jucător eliminat, Tepavac plecând la cabine încă din min. 52, tot Partizan s-a aflat la conducerea jocului, iar golurile patru şi cinci au venit firesc, sârbii punctând prin Pantic (min. 63) şi Stefan Lukic (min. 76). Erorile uriaşe din defensivă ar mai fi putut costa Academia Hagi alte cel puţin trei-patru goluri, însă intervenţiile lui Stoian sau imprecizia jucătorilor sârbi au limitat o diferenţă mult mai mare. „Un meci cu presiune, mai ales că era primul la un turneu internaţional pentru grupa 1996. Am început slab, am echilibrat partida, apoi am făcut mai multe schimbări cu jucători veniţi de curând la Academie şi a ieşit acest dezastru. Sper să remontăm în următoarele două partide. Să sperăm că vom reuşi să revenim ca anul trecut, dar va fi mult mai greu, pentru că este diferenţă mare de valoare individuală şi de grup între grupele 1995 şi 1996“, a declarat antrenorul Mugurel Cornăţeanu.

Au evoluat - Academia Hagi: Stoian - Gavrilă, Erdal (41 Şerban), Iacob (41 Ionescu), Otei - Scarlat (41 Fecketici), Borcoi, Marin (62 Ioniţă) - Tudoran (64 Oarnă), Luduşan, Raiciu; Partizan (antrenor Ilija Zavisic): Vasic - Tepavac, Stevanovic, Mladenovic, Bogosavac - Pantic (72 Mrsevic), Sasa Lukic (76 Markovic), Stefan Lukic (76 Andjelkovic) - Arsenijevic (76 Galic), Vukcevic (41 Lapcevic), Radonjic (66 Stanimirovic). Cartonaş roşu: Tepavac (min. 52).

În celelalte partide disputate ieri s-au înregistrat rezultatele - Grupa A: Zimbru Chişinău - Levski Sofia 2-1 (Griţco 22, Gherman 59 / Hasan 24), Grupa B: Dinamo Moscova - Bursaspor 2-3 (Buranov 17, 35 / C. Ogulcan 7, Batuhan 19, 50) şi Academia Puskas - România U15 (antrenor Lucian Marinof) 0-1 (George Puşcaş 72). Programul de astăzi - Grupa A, la Ovidiu: Partizan Belgrad - Levski Sofia (ora 9.00) şi Academia Hagi - Zimbru Chişinău (ora 11.30); Grupa B, stadionul “Farul”: Dinamo Moscova - Academia Puskas (ora 17.00) şi România U15 - Bursaspor (ora 19.00).