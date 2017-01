Eşecul anticorupţiei lui Băsescu

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, afirmă, într-un interviu acordat unei agenţii de presă, că sistemul judiciar românesc şi-a dovedit capacitatea de a aresta şi pune sub acuzare, nu şi pe aceea de a condamna rapid şi corect, apreciind drept cea mai mare problemă acum reformarea acestuia. În opinia sa, “cea mai mare problemă acum este reformarea sistemului judiciar, încurajarea judecătorilor să candideze pentru CSM şi să înceapă implementarea noilor coduri, Civil şi Penal, într-o manieră care să fie conformă cu spiritul şi esenţa acestora - de a crea un sistem de justiţie transparent, corect şi eficient”. El consideră că este nevoie în continuare de oameni în sistem care să ia decizii suficient de rapid. Diplomatul american s-a arătat nemulţumit de faptul că în România corupţia este o problemă şi sunt momente în care “Guvernul pare prea lent în a lua decizii sau opac în explicarea lor, aspecte reclamate de investitorii străini”. Ambasadorul se pronunţă, de asemenea, împotriva măririi impozitelor, apreciind că aceasta ar speria investitorii. De altfel, Gitenstein a spus că atât el, cât şi ceilalţi ambasadori primesc multe plângeri din partea investitorilor. El spune că sunt investitori străini care stau în expectativă în ceea ce priveşte România. Fostul ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu, a declarat, ieri, că ambasadorul american are dreptate în criticile formulate la adresa sistemului judiciar românesc, menţionând că liberalii atrag atenţia de cel puţin 4-5 ani că “se face justiţie numai la televizor, că n-avem niciun fel de eficienţă a parchetelor în relaţia cu cetăţeanul, în primul rând, că sunt dosare cu prejudicii de milioane de euro care zac în sertare numai fiindcă cei implicaţi nu sunt persoane publice şi instrumentarea acestor dosare nu generează ştiri la televizor, că n-o să avem o luptă eficientă împotriva corupţiei atât timp cât şefii parchetelor sunt numiţi de preşedintele partidului informal al partidului de guvernământ”. El a apreciat că “ceea ce s-a întâmplat în 2009 şi 2010 în Justiţie este o întoarcere cu cel puţin 10 ani în reforma Justiţiei, fiindcă iarăşi se dau termene de la 3 până la 6 luni în dosare, fiindcă, prin diminuarea salariilor magistraţilor şi poliţiştilor, mediul va deveni mai permeabil la corupţie”. În opinia lui Chiuariu, “actuala putere nu doreşte ca Justiţia să fie independentă. Presiunile şi agresiunile din partea Executivului la adresa Justiţiei s-au înmulţit. De exemplu, preşedintele Traian Băsescu face o presiune inimaginabilă în orice stat democratic, prin refuzul de aproape un an de zile de a desemna un preşedinte la instanţa supremă”.