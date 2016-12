Eşecul ratificării tratatului START în 2010 pune în pericol securitatea SUA

Vicepreşedintele american, Joe Biden, a afirmat marţi că SUA ar fi în pericol, dacă noul tratat de dezarmare nucleară START cu Rusia nu va fi ratificat în acest an, după declaraţiile pesimiste ale unui influent senator republican. “Eşecul adoptării unui nou tratat START în acest an ar pune în pericol securitatea noastră naţională”, a afirmat vicepreşedintele Biden într-un comunicat, exprimând voinţa administraţiei Obama de a continua să lucreze pentru adoptarea tratatului în Senat, până la sfârşitul anului. Marţi, liderul minorităţii republicane din Senatul american, Jon Kyl, a estimat că tratatul nu va putea fi ratificat până în 2011. În SUA, tratatele trebuie ratificate de două treimi din Senat, respectiv de 67 dintre cei 100 de aleşi. Or, republicanii din Senat, care vor dispune din ianuarie de mai multe locuri (47 din 100, faţă de 41 în prezent), în urma alegerilor din 2 noiembrie, au declarat de mai multe ori că vor garanţii în legătură cu modernizarea arsenalului nuclear american şi păstrarea unei apărări antirachetă credibile. Noul tratat de dezarmare nucleară START a fost semnat în aprilie, de preşedintele american, Barack Obama şi omologul său rus, Dmitri Medvedev. Documentul prevede un maxim de 1.550 de focoase nucleare pentru fiecare dintre cele două ţări, respectiv o reducere de 30% faţă de nivelul stabilit în 2002.

Eforturile preşedintelui Obama de a remodela politica externă americană sunt în pragul eşecului, în condiţiile în care două dintre cele mai importante iniţiative ale sale, dezarmarea nucleară şi resetarea relaţiilor cu Moscova, întâmpină piedici serioase, comentează “The Guardian”. Potrivit unui document al NATO obţinut de cotidianul britanic, acţiunea de retragere a armelor nucleare americane din Europa a fost omisă din proiectul privind doctrina strategică a alianţei, ce urmează să fie adoptat la summit-ul organizat la acest sfârşit de săptămână- la Lisabona. Totodată, un lider republican din Senat a semnalat faptul că este puţin probabil ca tratatul START de control al armelor nucleare, pe care Obama şi preşedintele rus l-au semnat în aprilie, să fie ratificat în acest an. În acelaşi timp, majoritatea analiştilor cred că ratificarea tratatului nu va mai avea loc niciodată, în cazul unei amânări a acestui proces pentru anul viitor, deoarece majoritatea democratică din Senat va fi şi mai fragilă până atunci. Aceste probleme afectează ambiţiile lui Obama privind eliminarea armelor nucleare, prezentate într-un discurs susţinut la Praga, în 2009, dar şi dorinţa sa de a reseta relaţiile dintre SUA şi Rusia. În absenţa progreselor în Orientul Mijlociu sau a unui compromis al Iranului în ceea ce priveşte programul său nuclear, aceste evoluţii ameninţă să eclipseze realizările preşedintelui american în domeniul politicii externe, susţine cotidianul britanic.