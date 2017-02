Eșecuri pentru echipele constănțene de volei feminin, în play-off-ul Diviziei A2

Sâmbătă s-au disputat primele partide contând pentru play-off-ul Diviziei A2 la volei feminin, Seria Est, în care ambele formații constănțene au jucat în deplasare și au părăsit terenul învinse. La Focșani, formația locală CSM 2007 LPS a dispus de CSȘ 1 Momentos Constanța cu 3:1 (25:20, 26:24, 24:26, 25:18), după un meci în care echipa oaspete a evoluat cu mult aplomb și nu a fost departe de o mare surpriză.

„A fost un meci disputat și foarte echilibrat. Fetele au jucat bine, însă parcă ne mai trebuie ceva... Nu gestionăm prea bine finalurile de set. În primul set am condus cu 16:10, 18:14 și 20:16! În setul al doilea s-a mers cap la cap și am pierdut în prelungiri. Setul 3 l-am câștigat noi în prelungiri, iar la ultimul set am pierdut pe final. Se vede că fetele se maturizează și să vedem ce va fi la meciul al doilea, pe care îl jucăm la Constanța. În opinia mea, nu a fost o diferență prea mare între cele două echipe”, a declarat Gheorghe Brînză, antrenor principal la CSȘ 1 Momentos.

Au evoluat pentru CSȘ 1 Momentos Constanța (antrenor Gheorghe Brînză): Antonia Tărniceriu - Silvia Coman, Denisa Dumitru, Alexandra Spînoche, Mădălina Vintilă, Anca Mănuc, Andreea Ioniță-libero (au mai intrat: Elena Albu, Oana Nedea, Andreea Iancu, Cristina Poncea-libero).

Și CS SLEN 90 Medgidia a evoluat în deplasare, pe terenul lui CTF Mihai I București, scorul final fiind 3:0 (25:23, 28:26, 25:15) pentru gazde.

„Iarăși a apărut inconstanța în joc, deja ne-am obișnuit cu ea. În primul set am condus cu 20:14, dar nu am reușit să-l și câștigăm. În setul al doilea s-a mers cap la cap și am cedat în prelungiri. Sperăm să ne revanșăm la meciul de acasă, de sâmbătă”, a spus Gheorghe Iordache, antrenorul principal al formației din Medgidia.

Au evoluat pentru CS SLEN 90 Medgidia (antrenori Gheorghe și Lenuța Iordache): Mădălina Horătău, Andra Cojocaru - Nicoleta Cojocaru, Bianca Cojocaru, Nicoleta Osoianu, Vanesa Deșliu, Diana Mihai-libero (au mai intrat: Bianca Vasile, Valentina Baciu, Diana Ion).

Cele două echipe din județul Constanța vor fi gazde la meciul 2, programat sâmbătă.

GHEORGHE BRÎNZĂ A PRIMIT DREPT CADOU DE ZIUA LUI... DOUĂ CARTONAȘE!

Să mai spunem că echipa CSȘ 1 Momentos Constanța a jucat duminică și un meci din Campionatul Național de cadete, cu CS Top Volei 05 Constanța, meci considerat în deplasare. Partida s-a jucat în sala din Complexul Sportiv Tomis și a fost câștigată de formația oaspete, CSȘ 1, cu 3:1 (25:16, 16:25, 25:7, 25:10). „Era un meci mai puțin important, pentru că ambele echipe sunt deja calificate la turneul semifinal. Se vede după scor că am fost net superiori, cu atât mai mult nu înțeleg deciziile unui arbitru care, culmea, este din Constanța. Ionuț Suciu a fost arbitru principal, iar undeva în setul al doilea a fost o minge atacată în aut de formația adversă chiar lângă mine, tușierul a semnalizat aut, dar principalul a decis că mingea a fost bună. Am protestat și i-am spus că ar putea să țină cont și de tușieri, apoi am cerut time-out, ca să mai liniștesc apele. Am înțeles apoi că, eu fiind cu spatele, mi-a dat cartonaș galben, iar după time-out a chemat căpitanul de echipă și i-a comunicat acest lucru, I-am spus atunci că, dacă îmi dă cartonaș galben, ar fi bine să văd și eu asta, iar el îmi zice că, dacă-i așa, mi-l arată și pe cel roșu! Rea-voință sau rea-intenție, nici nu știu cum să numesc atitudinea lui. Oricum, așa un cadou, două cartonașe, nu am primit niciodată în cariera mea, mai ales că astăzi (n.r. - duminică) am împlinit 56 de ani”, a declarat Gheorghe Brînză.

