Eserghep şi Comănici, medaliaţi de către Vadim Tudor

PRM a împlinit, sîmbătă, 15 ani de la înfiinţare, prilej cu care organizaţiile din toată ţara au spus prezent apelului făcut de liderul de la centru, Corneliu Vadim Tudor. Astfel, aprox. 4.500 de membri din întreaga ţară s-au reunit la Sala Palatului, pentru a sărbători aniversarea partidului. Organizaţia Constanţa a fost reprezentată de 200 de persoane din tot judeţul, acestea fiind însoţite, bineînţeles, de preşedintele organizaţiei judeţene, Radu Comănici. Cereri pentru a participa la această manifestare au fost însă mult mai multe. Sala mare a Palatului a fost plină pînă la refuz cu membri PRM îmbrăcaţi în tricouri cu însemnele partidului şi bannere. Manifestările au debutat cu un film al istoriei partidului, avîndu-l în prim plan pe Corneliu Vadim Tudor, ca promotor şi lider al PRM încă de la înfiinţare. Apoi, mai mulţi membri care s-au remarcat prin activitatea de partid au fost răsplătiţi cu medalii de aur sau argint şi cu diplome de excelenţă. Dintre cei care au primit medalii de aur îi amintim pe Marga Barbu, Radu Ciuceanu, Ion Cîrciumaru, George Pruteanu, Florea Spirea, Romulus Vulpescu, Gheorghe Funar, Gelil Eserghep, deputat de Constanţa, Lia Olguţa Vasilescu, Mitzura Arghezi, Ion Dolănescu. Printre cei medaliaţi cu argint s-au numărat Irina Loghin, liderul PRM Constanţa, Radu Comănici, Mitică Dragomir. Vadim Tudor a lansat şi un nou moto al PRM – “PRM la guvernare, mafia la închisoare”, care, spune el, va fi sloganul cu care partidul pe care îl conduce va ajunge să guverneze ţara. “Nemernicia care le face românilor viaţa grea şi pe care noi o vom ţine în frîu, nu a apărut acum, nu e o invenţie a epocii moderne. Dacă nu în această toamnă, în primăvară, mai mult ca sigur, vom avea alegeri anticipate, cînd vom ocupa Cotroceniul, care acum este liber“, a spus Vadim Tudor. Discursul a fost însoţit şi de poezii pe care Vadim le-a recitat, făcînd o analogie la evenimentele actuale, cînd “lideri incompetenţi duc ţara de rîpă”.

Referitor la medalia de aur pe care a primit-o de la şeful de partid, deputatul de Constanţa Gelil Eserghep a declarat: “Ştiam de această medalie de două zile, pentru că eu am fost cel care s-a ocupat de desfăşurarea acestei manifestări, eu am coordonat organizarea spectacolului. Oricum, am rămas surprins, acum, ca şi atunci cînd am văzut listele finale“. Despre organizaţia constănţeană a PRM, el a spus că este foarte bine reprezentată la nivel naţional, iar faptul că deţine funcţia de secretar executiv al partidului în cadrul departamentului organizatoric îl onorează. “Împart medalia primită cu membrii PRM din Constanţa, colegii şi mai mult decît colegii, votanţii. Le mulţumesc în primul rînd celor care votează cu PRM şi celorlalţi care au timp să se răzgîndească, pentru că o să avem cît de curînd alegeri anticipate“, a mai spus Eserghep. La rîndul său, liderul PRM Constanţa, Radu Comănici, s-a arătat emoţionat de faptul că a fost medaliat de Vadim Tudor pentru meritele organizaţiei constănţene a partidului. El a spus că va continua campania de atragere de membri în PRM. “Anul 2006 a fost declarat de preşedintele Corneliu Vadim Tudor drept "Anul Porţilor Deschise". Astfel că vom atrage în partid oameni care au potenţial politic şi au influenţă în comune, oraşe, municipii, în vederea întăririi organizaţiilor, şi, pe termen lung, pentru a cîştiga cît mai multe primării din judeţ la alegerile locale“, a declarat Radu Comănici.