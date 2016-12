Este cel mai mare titlu al carierei, a afirmat Simona Halep după victoria de la Indian Wells

Românca Simona Halep, număr trei în tenisul feminin mondial, a declarat că titlul cucerit ieri la Indian Wells (California) este cel mai important din cariera sa și nu-l va uita niciodată. "Acesta este cel mai mare titlu din carieră și nu-l voi uita niciodată'', a afirmat Simona după finala cu sârboaica Jelena Jankovic, adjudecată cu 2-6, 7-5, 6-4. ''A fost un turneu extraordinar pentru mine, nu am jucat la cel mai înalt nivel, dar am avut încredere că am șansa mea să câștig și am luptat până la finalul fiecărui meci'', a mai spus românca de 23 de ani, potrivit site-ului WTA. Halep a recunoscut că nu e ușor să aibă presiunea rezultatului când este condusă, dar a spus că s-a obișnuit și poate controla mai bine situația. ''Am deja un an de când sunt în fruntea clasamentului WTA și e mai ușor acum, nu mă gândesc prea mult la acest lucru, vreau doar să iau fiecare meci în parte, pentru că fiecare este dificil la acest nivel. În primul meci au pierdut un set în fața Dariei Gavrilova... Vreau doar să fiu mai bună de la o zi la alta și să lupt până la sfârșit, pentru că lucrul cel mai important este să lupt până la final'', a afirmat Simona Halep. Românca a precizat că a avut probleme în primul set și din cauza pauzei lungi pe care a avut-o în urma retragerii Serenei Williams înaintea semifinalei: ''Am avut probleme cu concentrarea în primul set, a fost dificil, dar cred că am fost mai proaspătă decât ea (Jankovic, n. red.), dar totuși este greu să stai trei zile consecutive fără să joci un meci''. Simona a felicitat-o pe Jelena Jankovic pentru jocul său din finală: ''Ai avut două săptămâni foarte bune aici (la Indian Wells, n. red.). Ai făcut o treabă foarte bună și a fost o finală extraordinară. Sunt fericită că am câștigat''. Constănțeanca a confirmat că va juca și în turneul de la Miami, care începe săptămâna aceasta, chiar dacă a avut nevoie de intervenția medicului în finală, pentru crampe și o contractură musculară.