Este crucial să obţinem un an în plus pentru consumarea banilor UE

Europarlamentarul Ovidiu Silaghi a declarat, sâmbătă, că astăzi se va discuta în Parlamentul European despre prelungirea cu încă un an a posibilităţii României de a cheltui banii alocaţi pentru perioada 2007-2013, fiind un moment crucial care ar da o gură de oxigen ţării noastre. „Este ultima dezbatere pentru N+3 pentru România şi Slovacia. N+3 înseamnă ca accesul la finanţările europene din perioada 2007-2013 să îl prelungim nu cu doi ani, cum era prevăzut iniţial, ci cu trei ani. Este important pentru România, pentru că vorbim de încă 2,6 miliarde euro neconsumaţi la această oră. Gradul nostru de absorbţie a fondurilor europene a ajuns acum la 26%, dacă mai adăugăm cei 10% care s-au acordat ca şi prefinanţare am consumat cam 36% din fondurile alocate României. Un an în plus ne-ar ajuta în mod evident“, a explicat Silaghi. Fostul ministru al Transporturilor a spus că votul în Parlamentul European va avea loc probabil joi, 21 noiembrie. Europarlamentarul susţine că este un moment crucial, fondurile putând fi cheltuite în special în infrastructură şi mediul economic.