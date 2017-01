“Este datoria primarilor să facă din 2009 anul absorbţiei fondurilor comunitare în România”

Premierul Emil Boc a participat, vineri, la Vaţa de Jos, în judeţul Hunedoara, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), la care au fost prezenţi circa două sute de reprezentanţi ai administraţiilor locale. Alături de premier au mai fost prezenţi vicepremierul Dan Nica, ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga. Potrivit conducerii AMR, la întrunire au fost luate în discuţie proiecte legislative şi s-a încercat încheierea unui parteneriat cu Guvernul şi Parlamentul. Un alt subiect pe care primarii de municipii l-au luat în discuţie se referă la impactul crizei economice asupra municipalităţilor şi soluţiile pentru diminuarea efectelor acesteia. Cu această ocazie, vicepremierul Dan Nica i-a îndemnat pe primari să depună proiecte pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării infrastructurii. Nica a avut un discurs scurt, în care a subliniat că absorbţia de fonduri europene „reprezintă prioritatea zero”. În plus, vicepremierul i-a îndemnat pe edili să depună proiecte şi pentru reabilitarea termică a apartamentelor, spunînd că există fonduri pentru acest tip de amenajări. De asemenea, Nica a afirmat că Guvernul intenţionează să continue proiectul privind construirea sălilor de sport. În calitate de vicepremier, Nica supervizează, printre altele, procesul de absorbţie a fondurilor comunitare, de care se ocupă un grup interministerial, sub conducerea directă a premierului Emil Boc şi a sa. La rîndul său, premierul le-a cerut primarilor propuneri pentru modificarea legilor din administraţia publică locală în aşa fel încît să fie redusă birocraţia, atrăgîndu-le atenţia că „numărul mare de ştampile înseamnă multe motive de corupţie”. „Trebuie să facem cumva ca toate acordurile, avizele şi semnăturile să se reducă la număr”, a spus Boc. În plus, acesta a recomandat folosirea „direcţiilor conexe” precum cadastrul sau finanţele pentru rezolvarea problemelor oamenilor, în aşa fel încît aceştia „să nu fie purtaţi la şapte - opt ghişee” cînd şi-ar putea rezolva problemele într-un singur loc. Boc le-a mai spus primarilor că fiecare propunere venită de la ei în privinţa modificărilor legilor din administraţie va fi analizată „serios”, iar dacă va fi cazul, va fi folosită. Premierul s-a referit şi la Legea achiziţiilor publice, despre care a spus că va fi modificată în cel mult două luni. „Un proiect a fost depus deja la Comisia Europeană şi urmează să lucrăm la detalii. Ştiu din experienta mea că timp de patru ani am avut blocat un proiect in instituţie (Primăria Cluj-Napoca - n.r.) din cauză că rezultatele unei licitaţii au fost atacate în instanţă”, a declarat premierul. El a adăugat că se va stabili un parteneriat între Guvern şi AMR pentru întărirea autorităţii statului, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi absorbţia fondurilor UE, spunînd că este datoria primarilor să facă din 2009 anul absorbţiei fondurilor comunitare în România. Potrivit premierului, întărirea autorităţii statului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice se poate face doar prin realizarea descentralizării. „Descentralizarea trebuie să se vadă concret, în legi care să fie publicate în Monitorul Oficial, nu doar discutate în conferinţe şi simpozioane. Nu vom mai da servicii fără resurse, trebuie să fie o practică definitiv apusă”, a spus Boc. Potrivit acestuia, proiectul legii Poliţiei locale trebuie să se concretizeze cît mai repede pentru ca primarii să dispună de instrumente pentru a putea fi autoritari şi a proteja comunitatea prin asgiurarea ordinii şi liniştii publice. Boc a dat ca exemplu descentralizarea învăţămîntului, unde primăriile alocă în acest moment fonduri, dar nu se pot implica în calitatea managementului.