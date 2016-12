„Este foarte important să nu renunţi, deoarece soluţii apar întotdeauna”

Melania Bărbulescu este studentă în anul al II-lea la Facultatea de Arte, specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative din cadrul Universităţii „Ovidius”. De curând, tânăra pregătită de conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu a captat atenţia tinerei generaţii de plasticieni, câştigând Marele Premiu la cea de-a V-a ediţie a Festivalului şi Concursului de Artă de Avangardă Multimedia „Artensive”. Chiar dacă are o meserie mai specială, fiind absolventă a Facultăţii de Medicină Dentară şi Farmacie, specializarea Tehnică Dentară a Universităţii „Ovidius”, pentru Melania, arta reprezintă mai mult decât pasiune, fiind un stil de viaţă.

Reporter: Îţi mai aminteşti care a fost prima întâlnire cu universul culorilor şi formelor?

Melania Bărbulescu: Atracţia faţă de acest univers al culorilor şi formelor o am de mică, însă „microbul”, ca să îi zic aşa, îl am de când am început cursurile Şcolii Populare de Artă, sub îndrumarea prof. Constantin Papadopol. Până atunci obişnuiam să desenez, dar nu ştiam că acest lucru va reprezenta ceva pentru mine.

Rep. : Care este crezul tău artistic?

M. B. : Pentru mine este foarte important să nu renunţi, să te laşi purtat de ceea ce simţi, deoarece soluţii apar întotdeauna.

Rep. : Consideri că, în societatea de astăzi, se poate trăi din artă?

M. B. : Societatea de astăzi se confruntă cu foarte multe probleme. Oamenii, în general, nu acordă timp şi energie pentru a înţelege arta. Este dificil să trăieşti din artă, nu există mijloacele financiare necesare acestui domeniu şi din această cauză tinerii artişti se reorientează.

Rep. : Ai ales să urmezi cursurile unei facultăţi cu profil vocaţional abia după ce ai absolvit o facultate cu profil tehnic. În aceste condiţii, se poate spune că pentru tine arta este doar o pasiune?

M. B. : Într-adevăr, prima mea opţiune a fost tehnica dentară, având nevoie şi de o sursă de finanţare. Nevoia mea de a crea şi pasiunea pentru artă o am dintotdeauna. Arta este modul meu de exprimare, tocmai din acest motiv sunt acum studentă la Facultatea de Arte. Cuvântul „artist” este un cuvânt foarte mare şi pentru a deveni profesionist e nevoie de mult studiu, dedicare şi experimentare.

Rep. : De curând, ai primit Marele Premiu la cea de-a V-a ediție a Festivalului Artensive. Este motivantă această performanță pentru o viitoare carieră artistică?

M. B. : Bineînţeles! A fost o mare surpriză pentru mine când mi-am auzit numele şi, da, m-a motivat să lucrez mai mult şi să aprofundez ceea ce îmi place cu adevărat. Le mulţumesc cu această ocazie profesorilor mei, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu şi prep. univ. drd. Ovidiu Felipov.