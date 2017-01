Este necesară modificarea “dramatică” a modului de funcţionare a Parlamentului

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, consideră că nu există “soluţii miraculoase” în cazul procedurii de adoptare a ordonanţelor de urgenţă cu caracter organic, el apreciind că prezenţa la şedinţe reprezintă “cheia” acestui subiect şi nu neapărat modificarea Regulamentului acestei Camere. Geoană a făcut aceste afirmaţii în şedinţa Biroului Permanent al acestei Camere, care a avut loc marţi. Potrivit stenogramei care a fost publicată pe site-ul Senatului, în şedinţă a fost discutată situaţia creată de faptul că ordonanţa de urgenţă privind introducerea paşapoartelor biometrice nu a întrunit cele 69 de voturi “pentru”, necesare adoptării, şi nici nu a putut fi respinsă cu acelaşi număr de voturi, ea trecînd de Senat prin adoptare tacită. Geoană a spus că o posibilă soluţie pentru astfel de situaţii ar putea fi decizia conducerii Senatului de a fixa o oră la sfîrşitul programului de plen din ziua de luni, pentru votarea proiectelor de lege care au caracter organic şi pentru adoptarea cărora sînt necesare jumătate plus unu dintre voturile senatorilor, respectiv 69 de voturi. Liderul PSD a arătat că această “situaţie de incertitudine” are un răspuns mai degrabă practic, fiind vorba despre capacitatea de mobilizare la vot, şi că poate fi rezolvată din punct de vedere strict politic de către o “majoritate suficientă să se exprime într-un sens sau în celălalt”. În timpul dezbaterilor, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, senatorul UDMR Gyorgy Frunda, le-a cerut colegilor din conducerea Senatului să decidă ca, într-un timp rezonabil, Comisia pentru Regulament şi Comisia juridică să ajute la reglementarea acestei probleme. Frunda a arătat că una dintre variante ar fi adoptarea sistemului de la Camera Deputaţilor, care este o “decizie politică” nu “foarte juridică”, ca ordonanţa să fie supusă de mai multe ori la vot în aceeaşi sesiune, pînă cînd ea este adoptată sau respinsă cu cele 69 de voturi necesare. Acest punct de vedere nu a fost însuşit, însă, de preşedintele Senatului, Mircea Geoană, care a spus, referitor la nevoia de modificare a Regulamentului, că, personal, este împotriva unor chestiuni care seamănă a “peticire”. El a susţinut însă necesitatea modificării “dramatice” a modului de funcţionare a Parlamentului şi a Regulamentului acestui for legislativ. Potrivit acestuia, sînt multe întrebări acumulate după 1989, care trebuie abordate într-o manieră “mai integrată”. Geoană a spus că foarte posibila şi apropiata adoptare a Tratatului de la Lisabona va face să existe un “rol explicit” în plan european cu privire la relaţia între Parlamentul European, Comisia Europeană şi parlamentele naţionale. În opinia sa, aceasta va conduce în mod obligatoriu la o reevaluare a eşafodajului esenţial privind modul în care funcţionează Parlamentul României: “Schimbarea este extrem de importantă (...) pentru că, de fapt, vom intra într-un circuit de co-legiferare într-un fel, ceea ce nu a fost cazul pînă acum. Noi eram mai degrabă o cutie poştală, în care o directivă sau o decizie de la Bruxelles se aplica de drept în dreptul intern”. Social-democratul a subliniat că şi problema legată de înfiinţarea Comisiei de Afaceri Europene la Senat presupune o modificare de Regulament.