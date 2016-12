„Este prima reorganizare făcută de Ministerul Agriculturii în 40 de ani”

Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ilie Sîrbu, a anunţat, sîmbătă, că ministerul pe care-l conduce a definitivat Proiectul de Reorganizare şi restructurare, prin care se reduce, cu 67%, numărul instituţiilor aflate în subordinea sa. „Este prima reorganizare făcută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) în 40 de ani. Conform proiectului nostru, intenţionăm reducerea cu 67% a numărului structurilor care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului. Sperăm ca în următoarea şedinţă ordinară a Executivului, cel mai probabil miercuri, acest proiect să fie votat şi să intre în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial”, a declarat ministrul. El a mai adăugat că, prin acest proiect de restructurare, se doreşte transferul de la nivel central în teritoriu, la consilliile judeţene, astfel încît decizia să fie cît mai apropiată de fermieri. „Există în cadrul structurilor ministerului, un număr de posturi care necesită acoperire şi care ar putea fi acoperite cu cei din structurile restructurate”, a mai spus ministrul. El a adăugat că niciuna dintre agenţiile corespondente cu UE nu a fost vizată de reorganizare. „De APIA, de exemplu, nu ne-am atins. Ne dorim chiar să obţinem deblocarea pentru agenţiile europene astfel încît să putem să facem angajări pentru posturile neacoperite”, a precizat el. Conform proiectului MAPDR, Agenţia Domeniilor Statului se descentralizează prin transferul competenţelor de administrare a patrimoniului şi transferul activităţilor, al activelor şi pasivelor către Consiliile Locale, iar după ce se descentralizează, Agenţia se va desfiinţa. Activitatea privind administrarea şi plata rentei viagere se transferă către autorităţile judeţene, respectiv centrale, din domeniul agriculturii. Acelaşi proiect prevede că Direcţiile judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) se descentralizează prin transferul către Consiliile Judeţene a competenţelor administrative şi financiare. Prin reorganizare, DADR va exercita doar competenţe privind implementarea politicilor agricole, naţionale şi comunitare. Transferul implică şi resursele umane, financiare şi patrimoniale din Oficiile Judeţene de Studii Pedagogice şi Agrochimice, din Oficiile Judeţene de Rentă Viageră şi Oficiile Judeţene pentru Amelioare şi Reproducţie în Zootehnie. Aceste unităţi vor figura în cadrul sau în subordinea DADR. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, cu cele 42 de Oficii judeţene de Consultanţă Agricolă (inclusiv centrele locale) din componenţa acesteia, se reorganizează pe măsura înfiinţării Camerelor Agricole, instituţii publice aflate sub autoritatea Consiliilor judeţene. Camera Agricolă Naţională se află sub autoritatea MAPDR. Agenţia Naţională Fitosanitară şi Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul MAPDR se reorganizează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Resurse Vegetale, în subordinea MAPDR. Acestă Autoritate va prelua în subordine şi Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, precum şi Banca de Resurse Genetice Vegetale. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare transferă competenţele de administrare, întreţinere şi reparare a barajelor digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de pe rîurile interioare către Administraţia Naţională Apele Române şi preia administrarea terenurilor rezultate din îndiguiri şi desecări. Agenţia Naţională pentru Amelioare şi Reproducţie în Zootehnie preia atribuţiile şi resursele Autorităţii Hipice Naţionale, care se desfiinţează. Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare SA se transferă la AVAS spre privatizare. MAPDR preia în structura proprie personalul din cadrul Oficiului Naţional de Rentă Viageră, precum şi personalul cu atribuţii în domeniul dezvoltării rurale din cadrul DADR judeţene. Din reorganizarea DADR şi a instituţiilor teritoriale ale administraţiei agricole, structurile cu atribuţii de inspecţii şi control devin structuri deconcentrate ale Inspecţiei pentru Agricultură, organizată în cadrul MAPDR. Totodată, conform proiectului MPADR, toate structurile reorganizate vor avea finanţare mixtă, atît de la bugetul de stat, cît şi din venituri proprii.