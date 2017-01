Eşti ceea ce bei, chiar şi în cazul cafelei

Felul cafelei pe care o bea cineva îi poate reflecta personalitatea, potrivit unor noi cercetări menţionate de „Daily Mail“. În cadrul unui studiu, s-au descoperit caracteristici comune la persoanele cărora le place acelaşi tip de cafea. Cine bea cafea tip cappucino este înclinat să fie obsesiv şi îi place să fie stăpân pe situaţie, în timp ce băutorii de cafe latte doresc să le placă celorlalţi. Doctorul psiholog Ramani Durvasula a desfăşurat un studiu pe circa 1.000 de băutori de cafea. S-au luat în considerare stiluri şi trăsături psihologice, precum introversiunea şi extroversiunea, răbdarea, perfecţionismul, căldura, atenţia, sensibilitatea, timiditatea etc. Cei care beau cafea neagră sunt, în general, oneşti şi direcţi. Le place ca lucrurile să fie simple şi pot fi uneori tăcuţi şi prost dispuşi, prăpăstioşi şi indiferenţi. Băutorii de cafe latte au tendinţa să fie mai nervoşi şi dornici să placă. Sunt gata să îi ajute pe ceilalţi, însă nu se preocupă prea mult de ei înşişi. Cei care beau cafea solubilă au tendinţa să amâne lucrurile sau să le ignore. Persoanele care preferă băuturile dulci, gen cafe frappe, sunt „îndrăzneţe din punct de vedere social“, nişte „copii mari“ cu „inima tânără“. Nu fac întotdeauna alegeri bune şi pot fi nechibzuiţi. Dar adesea pot da şi tonul în modă sau alte activităţi. Studiul este descris în cartea doctorului Durvasula, intitulată „You are what you eat: Change your food attitude, change your life“.