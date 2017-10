Eşti chiriaş şi proprietarul intră peste tine, în casă? Vezi ce spune legea

Eşti chiriaş şi te-ai trezit cu proprietarul peste tine în casă, motivând că „e casa mea, am tot dreptul să intru”? Atunci trebuie să ştii că, în fapt, respectivul nu are niciun drept! Potrivit avocatnet.ro, atunci când închiriază, proprietarul renunță la folosința locuinței și o cedează, contra unui preț (chiria), chiriașului. Din asta decurge însă o consecință importantă, subliniată și de Codul civil: proprietarul renunță la posibilitatea sa de a intra în locuința închiriată oricând dorește și fără acordul chiriașului, conform sursei citate. Din păcate, aceasta este una dintre problemele de care se lovesc adesea chiriașii în derularea contractelor de închiriere a locuințelor: proprietarii le fac vizite pe nepusă masă, fără să anunțe, intră în locuință în lipsa lor, uneori fără vreun motiv anume. Concret, nu au dreptul să facă asta! Avocanet.ro explică: „în momentul în care se face un contract de închiriere cuiva, una din componentele dreptului de proprietate se duce la chiriaș - folosința. Prin urmare, proprietarul nu are dreptul să intre oricând vrea în locuință, ci trebuie să anunțe înainte chiriașul”.